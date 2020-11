Camilo revela la fórmula de su éxito: “No hago las cosas por marketing, mi género es la honestidad”

Camilo ha conquistado millones de fans en el mundo entero a través de su voz, el ritmo de su música y un carisma que lo hace inigualable al ser dueño de una personalidad arrolladora, convirtiéndose en una de los artistas más querido en la actualidad.

Alzarse con el premio de los Latin Grammy 2020, en la categoría ‘Mejor Canción Pop’, sobre artistas consagrados como Juanes, es el inicio al reconocimiento internacional de su talento que ahora se ve nuevamente compensado con otra nominación, los Grammy para el 2021, lo que podría ser la dupla perfecta para catapultarlo al éxito total.

Aseguran que J Balvin y su novia Valentina Ferrer se convertirán en padres El cantante colombiano aún no ha confirmado la noticia, pero fuentes cercanas aseguran la llegada de la cigüeña

A sus 26 años es una de las voces más populares del escenario latino, que encontró la fama al competir y ganar en el programa de talentos realizado en su país en el 2007, ‘Factor X’. Desde ese momento comenzó su gran sueño directo a ser el artista que muchos siguen hoy.

Foto/@camilo

El deseo de Camilo a futuro cercano es poder colaborar con artistas como Ed Sherran o Justin Bieber, además de seguir produciendo más sencillos, un formato del que dice estar “enamorado”, publicó el portal Vistazo de la entrevista realizada por EFE al artista.

Su gran musa, su esposa Eva Luna, el equilibrio en su vida y el sentimiento que lo lleva a lo más alto para continuar componiendo su contagiante ritmo.

Angelina Jolie elige el blanco para deslumbrar en un vestido escotado de seda con plumas de avestruz La actriz es un ejemplo de elegancia y sofisticación en la industria del cine

Manifiesta que no lo podía creer cuando conoció que su nombre fue seleccionado para una nominación del Grammy. “Cuando me enteré no podía creerlo, desde chiquito creía los premios por la televisión, pero nunca me imaginé estar nominado a uno de ellos”.

Continúa hablando del significado de tan prestigiosa nominación y recordó como siempre el lugar que ocupa su familia en su vida. “Para mí es todo un regalo, pero sobre todo lo es para mi familia y mi esposa. Mis padres remaron tanto para que yo pudiera dedicarme a esto, que todo es un sueño, la verdad. Significa mucho para mí verles orgullosos”, confiesa lleno de emoción.

La clave del éxito de Camilo es su honestidad para hacer las cosas

Su apego a valores tangibles que atesora un gran ser humano, lo hace un artista genuino capaz de transmitir ese sentimiento a su público. Y así podemos definir a Camilo Echeverry, un joven de 26 años que desde muy pequeño soñó con ser un artista en su natal Colombia.

“La honestidad es con lo que yo trabajo y lo que se reflejado en mis canciones. No hago cosas por puro marketing, sino desde los sentimientos más sinceros que tengo en cada momento, por eso estoy orgulloso. Mi género es la honestidad y eso ha hecho que los premios que recibo sean mejores”, revela Camilo al hablar de lo que lo inspira para producir sus canciones.

Sobre este sentimiento que tiene gran importancia para Camilo, reitera que para él la honestidad es el “vehículo para volar alto”. Con este nivel de conciencia este joven manifiesta su orgullo al poder recompensar el esfuerzo que sus padres hicieron para que llegara a ser el artista que hoy puede ostentar a un premio Grammy.

“Me acuerdo sentado chiquito viendo a Ricky recibir Grammys americanos, yendo a recogerlo hablando en inglés y no entendía nada. Pero yo me decía que algo muy importante debe estar diciendo si está allá con gente tan importante y ni siquiera tuve la valentía de soñar que yo sería esa persona algún día”, dijo mientras recordaba su pasado e inicios en la música.

Geraldine Bazán lleva el vestido de lunares y escote corazón, con unas increíbles botas de charol negras que todas queremos llevar este otoño A sus 37 años luce mejor que nunca

Te recomendamos ver: