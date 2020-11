Carlos Bardem hace una travesía virtual con Mongo blanco a la FIL

Carlos Bardem hace una travesía virtual a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ( FIL) para presentar Mongo blanco en Latinoamérica, que llega a través del Fondo de Cultura Económica.

El escritor español presentará su más reciente novela, que este año fue distinguida con el premio Espartaco, en la Semana Negra de Gijón.

Carlos Bardem termina el año con dos lanzamientos en su carrera: su novela y el estreno de la serie El Cid, el próximo 18 de diciembre junto a Jaime Lorente (La casa de papel) por Amazon Prime Video.

¿Haces un viaje virtual para esta edición de la FIL?

— Estoy muy ilusionado. Para mí como escritor, Mongo blando es mi cuarta novela y mi sexto libro es un honor. Primero pasar a pertenecer al Fondo de Cultura Económica, que para mí es una editorial fetiche en muchos sentidos, porque soy licenciado en historia y gran parte de los libros que utilizaba mientras estudiaba la carrera era de la editorial, llegar con ellos a la feria del libro y presentar mi novela… ¡Me tiene muy feliz!

En un año de claroscuros, ¿Mongo blanco vino a darte varias sorpresas?

— Este año es como la vida, eso es lo maravilloso, un poco triste y terrible, que la vida está llena de claroscuros. Este año las tintas han venido más cargadas, los oscuros han sido muy oscuros, pero gracias a este contraste están estás alegrías; en mi caso, ha sido el premio Espartaco, que es un respaldo importante a la novela.

¿Cuál fue el mayor compromiso al escribir esta novela?

— Soy licenciado en historia y me especialidad es la historia moderna y contemporánea de España, así que se dónde y cuándo buscar. Me impuse una serie de compromisos conmigo mismo con Mongo blanco, por supuesto es una ficción, una novela, el personaje real existió. El tema es tan terrible , tan profundo y con heridas sin cerrar; también con tantas controversias en ambas orillas del Atlántico, que me impuse el compromiso de ser muy riguroso en cuanto a la investigación de cómo, quién y dónde y realizaban la trata de esclavos.

¿Qué trataste de evitar en la historia?

— Mongo blanco es una buena novela, que como las buenas novela trasciende los géneros, se vende como una novela histórica, por la cuestión de las etiquetas de las novelas, pero dentro de la cual hay historia bien documentada y mucha aventura. Desde un principio pensé que si situaba la acción de mi novela en el mundo de la trata de esclavos transatlántica del Siglo XIX en las costas de África occidental, las Antillas y Cuba, no lo podía convertir en un divertimento romantizado o en una novela de aventuras ligeras, así que también hice un esfuerzo para no ahorrar al lector y la lectora ninguno de los horrores de trata de esclavos.

¿La monstruosidad que lleva Pedro Blanco Fernández de Trava implica una reflexión?

— Trasciende géneros que nace de una necesidad como escritor que es reflexionar y comprender algo, en mi caso era entender el mal y el mal absoluto. Me topé con este personaje con el mundo de la trata, me puse a investigar y encontré el vehículo para reflexionar sobre el ejercicio del mal absoluto, no hay nada más malvado y desigual en el mundo, que la relación entre un amo y un esclavo.

Encontré una veta para reflexionar sobre el ser humano y sobre el mal; otro diamante, fue la vanidad del mal, porque la trata duró 400 picos de años, que requirió de la participación y cómplice de otros tanto de millones normales, porque lo que te ofrece la novela es un viaje por las costas de la África occidental y reinos esclavistas de los mongos que eran los reyes esclavistas, de los cuales hubo tres importantes, uno de ellos fue Pedro Blanco.

Así como en la actuación, ¿le das vida a los personajes de tu libro?

— La maravilla de que tu personaje sea un monstruo, porque Pedro Blanco Fernández de Trava es un monstruo, no inventa la trata de esclavos pero si la mejora y la perfecciona. Él era un gran marinero, aventurero, arriesgado y un hombre muy conectado. Era el monstruo que necesita el sistema para realizarse, es un hombre con cultura, bueno en lo que hacía, lo malo es que lo que hacía era un atrocidad.

Hace dos años salió publicada en España y de alguna manera, el monstruo es nuestro espejo, somos nosotros en otra época, otro lugar y otras condiciones. Todos los personajes de la novela soy yo, yo viví 5 años con este tipo, lo comprendo pero no lo justifico.

¿Cuándo y dónde ver la presentación del libro?

29 de noviembre a las 16:30 horas en www.fil.com.mx que será presentado por Paco Ignacio Taibo II

La FIL enfrenta su prueba de fuego en el mundo virtual La directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz, señaló que se mantiene la esencia del evento.

