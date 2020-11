Black Panther actualiza su intro por cumpleaños de Chadwick Boseman

Chadwick Boseman murió el pasado mes de agosto en su casa en el área de Los Ángeles con su esposa y su familia, debido al cáncer de colon que padecía desde hace cuatro años. La noticia sorprendió a sus seguidores, ya que solo tenía 43 años.

Con motivo del que habría sido el cumpleaños de Chadwick Boseman, Disney Plus rindió homenaje al actor cambiando la intro de la película en la que colocó un homenaje a Chadwic Boseman en el inicio de Black Panther en Disney Plus.

"Este domingo cumpliría 44 años un luchador que nunca perdió la sonrisa hasta el último día de su existencia. Ahora mismo, trasciende lo material para ser lo que hoy es, un mito. Chadwick Boseman, siempre en nuestros corazones", compartió un seguidor en sus redes sociales.

Muere Chadwick Boseman a los 43 años

Mark Rufalo expresó su cariño y admiración por su compañero en el cine, donde encarnaron a los superhéroes.

"Pensando en tu pasión, amor y tu luz hoy, @ChadwickBoseman. Feliz cumpleaños. Deseando poder viajar en el tiempo hasta este momento", escribió en sus redes sociales.

El actor Chadwick Boseman se ganó la fama al protagonizar Black Panther en 2018. Boseman fue diagnosticado con cáncer de colon hace cuatro años.

Chadwick Boseman sería recreado digitalmente para "Black Panther 2", en la que T'Challa moriría al inicio

Happy birthday in Heaven, Chadwick! You are still so alive to me!! I love you 💛💛 pic.twitter.com/TBhQlpIaRl

— Viola Davis (@violadavis) November 29, 2020