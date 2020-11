Las propuestas de Disney Plus México siguen cautivando a los nuevos suscriptores quienes han encontrado en ella una gran cantidad de títulos y clásicos que ahora están reunidos en una mismo catálogo de entretenimiento, pero también es cierto que algunas producciones de Marvel y Fox no estarán presentes debido a que no se adaptan al concepto familiar de esta plataforma streaming.

Un ejemplo de ello es que las temporadas completas de Los Simpsons, así como Deadpool, poseen un estilo catalogado como violento, sangriento y que no representan el objetivo de este nuevo servicio en el que se reúnen historias con mensajes motivadores y alejados de lo agresivo. Por eso, aquí te decimos qué películas no encontrarás en este espacio dedicado a la diversión en familia y para todos los gustos.

Estas son las producciones que no estarán en el catálogo de Disney Plus México

Y aunque hay esperanzas que poco a poco Disney Plus aumente su oferta de entretenimiento, aquí te mostramos cuáles son las historias calificadas como no acordes al estilo familiar de esta plataforma streaming:

El Increíble Hulk

Los problemas de derechos para la transmisión de esta película no han permitido que Disney Plus pueda ofrecerla en su catálogo. Además esta es una creación que pertenece a Universal y no a Marvel, por lo que tenerla en esta plataforma sería algo casi imposible de que suceda.

Spider-Man

Esta emblemática historia no llegará a Disney Plus ya que gran parte de las producciones creadas en torno a este personaje están siendo difundidas en Netflix, los derechos del personaje pertenecen a Sony y por ello se dificulta su inclusión en el catálogo.

Deadpool y Logan

Esta irreverente historia no posee problemas en cuanto a derechos de reproducción, pero sí califica dentro de lo que Disney Plus considera violento, agresivo y que no cuenta con el perfil de lo que actualmente se muestra en sus opciones de entretenimiento.

Tampoco califican:

Alien.

Los Ewoks de Star Wars.

