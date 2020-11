El impresionante cambio de Julio Mannino a 14 años de ser 'Simon' en "La fea más bella"

En febrero del año 2007 se despedía por todo lo alto de la pantalla chica mexicana la telenovela La fea más bella, una historia protagonizada por Angélica Vale y Jaime Camil que acaparó el gusto del público con las vivencias de la inteligente, pero poco agraciada economista ‘Leticia Padilla Solís’ desde que comienza a trabajar en la prestigiosa empresa “Conceptos”, un lugar donde además de forjar grandes amistades, vivió un apasionado romance en secreto con su jefe, ‘Fernando Mendiola’.

A pesar de tratarse de un remake más enfocado a la comedia del famoso melodrama colombiano Yo soy Betty, la fea, la adaptación bajo la producción de Rosy Ocampo para Televisa fue todo un éxito teniendo como base esa gran trama escrita por Fernando Gaitán y un elenco de primera dando vida a los personajes que acompañaron a la protagonista a lo largo de su transformación, entre ellos, el cómico ‘Simón Joseph Contreras’, interpretado por el actor Julio Mannino.

Jaime Camil cuenta cómo llegó a protagonizar “La fea más bella” El actor confesó que él era la cuarta opción para el papel protagónico masculino.

Como recordaremos, en la telenovela, el coqueto y carismático ‘Simon’, como mejor era conocido, era un trabajador de “Conceptos” que destacaba siempre que hacía acto de presencia con su alegría y optimismo, picardía y, por supuesto, por ser todo un galante conquistador, aunque su corazón le perteneciera verdaderamente a ‘Paula María’, encarnada por Niurka.

Por su comicidad, su perpetuo buen humor y esa simpatía que derrochaba con cada aparición, siempre bailando, jugando y conversando, el personaje se hizo con una gran popularidad y cariño por parte del público, que alabó a Mannino por su gran interpretación de este entrañable rol.

Sin embargo, desde que el histrión oriundo de Toluca, Estado de México, formó parte del elenco de este teledrama estrenado en 2006 hasta la actualidad, han pasado 14 años en los que poco se lo ha vuelto a ver en la pantalla y muchos se preguntan qué fue de su vida.

La vida actual de Julio Mannino, el actor de 'Simon' en La fea más bella

Luego de su gran trabajo interpretativo en La fea más bella, el también actor de Luz Clarita, El niño que vino del mar, Niña amada mía y Apuesta por un amor, por mencionar algunos, se alejó de las telenovelas por cuatro años para enfocarse en otros proyectos.

En el año 2008 regresó a las pantallas para actuar en el exitoso programa unitario de Televisa La rosa de Guadalupe, donde ha trabajado en varios episodios; sin embargo, fue en 2010 que hizo su retorno formal a los melodramas en Cuando Me Enamoro, una trama protagonizada por Silvia Navarro y Juan Soler, donde encarnó a ‘Saúl Guardiola’.

Después de este trabajo, de acuerdo a Imdb, tuvo apariciones en diversos proyectos televisivos como las serie El Shaka (2012) y La vida de una diva (2013) hasta que finalmente volvió a la televisora de San Ángel con la telenovela Que te Perdone Dios, tras cinco años de ausencia.

No obstante, su estadía en el mundo de los melodramas no fue muy extensa pues tras compartir créditos con Zuria Vega, Rebecca Jones, René Strickler y Sergio Goyri, solo participó en una telenovela más: Sueño de Amor del año 2016 con el papel de ‘Mario Kuri’.

Aunque este ha sido el último teledrama donde se la ha visto desde entonces, el eterno ‘Simon’ de La fea más bella no ha estado lejos de su pasión por actuar pues sigue escribiendo las páginas de su trayectoria artística en obras de teatro.

Y aunque pocas veces se lo ha visto en la televisión, también ha dicho presente en esta plataforma con programas como Esta historia me suena y Como dice el dicho, donde ha actuado en numerosos capítulos como “Por las hojas se conoce al tamal…” y "El que predica y no aplica, mucho perjudica", entre otros.

Igualmente, se mantiene en contacto con sus fanáticos a través de redes sociales como Instagram, donde cuenta con más de 8,000 seguidores a los que les comparte postales de su día a día.

Allí, además se describe como "amante de los viajes y de los animales de cuatro patas" y muerta su aspecto muy cambiado desde que trabajó en La fea más bella, con barba poblada y un cabello canoso que recientemente tiñó de azul en la parte superior para un look osado, aunque no es nuevo para él pues ya ha llevado el cabello de colores intensos.

Recientemente abrió con éxito su canal de YouTube, una plataforma en la que comparte sus aficiones, anécdotas personales y profesionales y su gran pasión por la cocina. Según contó, la idea del canal, donde ya cuenta con 1310 suscriptores, surgió de sus fans, quienes le insistieron al respecto luego de mantener una convivencia con ellos a través de lives por Facebook.

“Tengo mucho contacto con los fans en el Facebook, siempre hacia en vivos y les gustaba mucho, cocinaba, daba recetas y me empezaron a sugerir: ‘oye Julio porque no haces un canal de YouTube’. Total que me estuvieron alentando y les hice caso a los fans, me pueden encontrar con Julio Mannino y no es un canal solamente de cocina, también hablo de mis anécdotas de vida, trabajo y viajes, de todo”, contó muy contento con este nuevo proyecto a la revista TVNotas.

En esa conversación además aclaró que no es chef, pero sí un amante de la cocina, un gusto que heredó de su papá, el italiano Giulio Mannino Bruno, a quien durante su niñez ayudó a a atender los restaurantes de la familia.

“Yo nací prácticamente en la cocina, al tener mi papá restaurantes de comida italiana toda su vida, les daba de comer a miles de obreros en los comedores industriales de Toluca y tuvo tres restaurantes; primero el Palermo que estaba en la carretera México-Toluca, luego el Siciliano y luego hizo otro Palermo”, recordó.

En cuanto a su vida privada, Mannino es muy hermético al respecto y son pocos los detalles que han trascendido al respecto; de hecho, en una entrevista con TVyNovelas en 2018 aseveró que no le gusta hablar acerca de ella, aunque a esa misma publicación también develó una terrible experiencia que vivió: una exnovia actriz, con quien mantuvo una relación de varios años en la década de los 90, abortó a un hijo suyo sin importarle su opinión.

"Una mujer famosa, con la que tuve una relación, salió embarazada y me dijo que lo abortaría porque lo principal era su carrera. Ahí se me cayó el mundo", confesó sin develar el nombre de su expareja, aunque, de acuerdo a la revista, en esa época estuvo vinculado sentimentalmente con Paty Navidad y Alpha Acosta.

"Sí me dolió mucho porque no me hizo partícipe de su decisión", confesó. "Terminamos la relación, duramos mucho tiempo de novios y era protagonista de novelas".

De igual forma, destapó también que estuvo casado una vez, pero no funcionó. Y hasta la fecha, es lo único que ha hablado sobre su vida romántica. "Lo estuve una sola vez y me separé, pero nunca he hablado de mi vida privada. Hace años tuve un matrimonio fallido, pero no había por qué enterar a la gente, únicamente a mis conocidos".

Hoy por hoy, sus grandes amores son sus tres perritas chihuahuas: Lorca, Chabelita y Dorotea, a quienes continuamente presume en su cuenta en Instagram.

Asimismo, aunque los éxitos no han faltado a su trayectoria artística de más de dos décadas, hoy por hoy sigue siendo recordado y aludido por el público por su papel de ‘Simon Joseph’ en La fea más bella, un papel que confesó en su momento fue todo un reto, pues nunca había hecho comedia y no se parece en nada a él.

“He tenido personajes muy importantes en mis 16 años de carrera artística pero este se me hizo difícil porque la comedia nunca la había tocado. Toda mi vida habían sido papeles serios de villano y aquí tuve que mover muchas cosas de mi interior para hacerlo”, admitió en una entrevista a Crónica en 2006.

Sin embargo, destacó que aunque su personaje en La fea más bella no tiene nada que ver con él, sí le dejó buenas enseñanzas. “Soy una persona de carácter fuerte, nada alegre (…). Este personaje es distinto a mí, pero le he aprendido muchas cosas como a no preocuparme por cualquier comentario o problema y eso me ha enriquecido como persona”.

“Este personaje llegó en un momento donde yo andaba muy mal de los nervios y era poco tolerante y explotaba por cualquier cosa. Él vino a tranquilizar a Julio Mannino y a enseñarle que la vida no debes de tomarla tan en serio. Soy una persona que se deprime muy fácil. Todo lo hago al cien por ciento y cualquier cosita que salga mal me afecta y me deprimo. Siempre hay que buscarle el lado bueno a las cosas. Gracias a este personaje he aprendido que la vida es en dos días…”, concluyó agradecido con el cómico rol de La fea más bella.

De igual forma, el intérprete de 51 años enfatizó no tener intenciones de interpretar a otro personaje similar. “No quiero continuar mi carrera de cómico. Me gustan las cosas serias, con conflicto, pasión y recovecos (…). En mi carrera he sido un actor cuyos personajes han sido diferentes y después de ‘Simon’ quiero ser diferente. Eso me ha dado un lugar en el medio artístico y no quiero agarrarme el éxito de este y seguir su línea como le hacen muchos…”.

También te puede interesar: