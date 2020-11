El regalo nada lujoso que le dio Kanye West a Kim Kardashian, y que ella presumió orgullosa

Si algo ha distinguido a la pareja conformada por Kanye West a Kim Kardashian han sido los lujosos regalos que han intercambiado.

El rapero le ha dado a su esposa un exclusivo bolso Birkin pintado por su hija North, en acciones de Netflix, Disney, Amazon y Apple y hasta un holograma de su fallecido papá, Robert Kardashian.

Pero hay un regalo, en el que Kanye no tuvo que desembolsar cantidades estratosféricas. Según reveló Kim, al cumplir 30 años, Kanye le escribió un poema junto con una tarjeta de felicitación que diseñó él mismo.

"Lo guardo todo", escribió Kim en sus redes sociles junto a una fotografía de la tarjeta que incluía el mensaje "más vale tarde que nunca". Mientras que el poema de Kanye dice "tú eres mi demonio / tú eres mi ángel / tú eres mi cielo / tú eres mi infierno" y continuaba así durante otros once versos

Kim Kardashian says that Kanye’s song “Lost In The World” was a poem he wrote in her birthday card#MBDTF10 pic.twitter.com/dtoBJSqlSg — Complex Ambition (@CmplxAmbition) November 22, 2020

Sin embargo los usuarios de redes sociales señalaron que el rapero no se esforzó mucho con las ilustraciones ni con su ortografía, ya que escribió mal la palabra 'yaught' en lugar de 'yatch' para referirse al yate que había dibujado o deletrear 'Birkin', el modelo de bolsos de Hèrmes, como 'Berkin'.

Además Kim explicó que estas palabras también le sirvieron de inspiración para la canción Lost in the World que Kanye incluyó en su disco My Beautiful Dark Twisted Fantasy. "No se le ocurría nada para una parte de la letra. Usó el poema que me había escrito y lo convirtió en una canción", dijo la socialité.

