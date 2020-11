Harry asegura que no permitirá que la serie The Crown llegue al presente y muestre su vida actual

La polémica sigue girando en torno al estreno de The Crown temporada 4. En esta oportunidad Harry es quien alzó su voz para recordar que no permitirá que Peter Morgan exponga detalles de su vida actual en esta historia de Netflix, pues a su criterio, insistirá para que la trama no altere ni muestre sus intimidades ya que considera que es una invasión a su privacidad de la que no quiere revelar en ningún lado.

Ante esto, la biógrafa de la familia real Angela Levi, reaccionó de forma tajante pues considera que el esposo de Meghan Markle está siendo desleal y grosero ante esta plataforma en la que él y su esposa firmaron un acuerdo de producción de contenidos que contengan mensajes inspiradores.

Harry no permitirá que The Crown llegue al presente

Y aunque esta reveladora respuesta de Harry la hiciera en 2017 cuando desde entonces ya se hablaba de incluir la imagen del Príncipe William y la de él, no dudó en exponer su postura hasta el punto de recordarlo recientemente con el estreno de la cuarta temporada, en la que su madre Diana de Gales es la protagonista de gran parte de las escenas.

Para muchos esta ha sido una de las entregas más emotivas y duras de asimilar, pues se revive el recuerdo de una de las mujeres más emblemáticas y admiradas en el mundo. Sin embargo, Harry no expresó, hasta ahora ningún comentario ante ello, solo retomó su creencia de no permitir que su vida actual esté retratada en esta producción.

Para Levin esto es una inmoralidad, pues considera que Harry sí negociará con la plataforma streaming para hacer dinero, pero no permitirá que lo "ridiculizen" como lo han hecho hasta ahora con su madre, su padre y abuela. Estas contundentes declaraciones aún no han sido respondidas por ninguna de las partes afectadas, pero representan una de las tantas polémicas reacciones ante el estreno de esta creación de Morgan que juega con parte de la realidad y la ficción.

