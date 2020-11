Drake obtiene la aprobación de Barack Obama para interpretarlo en una película biográfica

Drake es reconocido en Estados Unidos y el mundo por temas como 'Toosie Slide', 'Life is Good', 'Laugh Now Cry Later', entre otros, pero siempre ha coqueteado con el mundo del cine en series, películas y con un deseo que tiene: interpretar a Barack Obama.

El rapero canadiense ha hecho pública su admiración por el ex presidente de los Estados Unidos, el primer afroamericano en gobernar la nación norteamericana, y siempre ha demostrado interés en darle vida a Obama en una biopic, una película biográfica.

A falta de oficialización, rodaje, producción, entre tantas cosas que necesita una cinta para que sea realidad, Drake ya cuenta con la bendición de Barack Obama, y por supuesto, la de su familia.

En una entrevista con '360 With Speedy Morman', Obama dio su aprobación a Drake para interpretarlo en algún proyecto del futuro.

Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos / Foto: AP

"Diré esto, Drake parece ser capaz de hacer lo que quiera. Quiero decir, es un hermano talentoso, talentoso. Entonces, si llega el momento y él está listo… Drake tiene, lo que es más importante, creo, el sello de aprobación de mi hogar. Sospecho que Malia y Sasha (sus hijas) estarían bien con eso", dijo el ex mandatario estadounidense en la entrevista.

Fue hace 10 años, en 2010, cuando en un contacto con 'Paper', Drake habló de su interés de convertirse en Obama en la pantalla grande: "Espero que alguien haga pronto una película sobre la vida de Obama porque podría interpretarlo. Veo todas las direcciones. Cada vez que lo veo en la televisión, no cambio de canal, definitivamente presto atención y escucho las inflexiones de su voz. Si le preguntas a alguien que me conoce, soy bastante bueno con las impresiones. Lento pero seguro, no estoy en el modo de estudio porque nadie me ha llamado por nada, pero solo presto atención para que cuando llegue el día no me apresure a aprender a hablar como él".

Los Obama en el cine

Desde el 20 de enero de 2009 hasta el 20 de enero de 2017, Barack Obama ocupó la silla presidencial de Estados Unidos, pasando a la historia como el primer afroamericano en mandar desde el Salón Oval. Desde entonces, grandes productoras han querido darle un espacio a los Obama en el mundo del cine y el entretenimiento.

Una de las cintas que habla de los Obama es 'Southside with You', una película que narra el verano de 1989, cuando Barack Obama conoció a Michelle, su actual esposa y quien fue primera dama, en una épica cita por el South Side de Chicago. Fue una cinta bien recibida por la crítica y los admiradores del ex presidente.

Este año, Netlix lanzó 'Becoming', un documental que narra la vida de Michelle Obama, que cuenta detalles de su intimidad, sus esperanzas por Norteamérica y lo que vivió en una gira de libros en 2019.

¿Podrá Drake protagonizar en una película biográfica el papel de Barack Obama?