Inéditas imágenes de Tom Cruise y Hayley Atwell en las gracaciones de 'Misión Imposible 7'

La séptima entrega de la saga de 'Misión Imposible', como siempre, con el papel protagónico de Tom Cruise, sigue su rodaje y desde la capital italiana Roma siguen filtrándose imágenes de las grabaciones.

Diferentes cuentas en Twitter como la de 'JustJared.com' han publicado fotografías de los sets de grabación que están utilizando en Italia para la película, la que será una secuela de 'Misión Imposible: Fallout', la cinta anterior de la saga de acción que protagoniza el personaje que interpreta Cruise, Ethan Hunt.

En las imágenes se puede apreciar a Tom Cruise en acción junto a Hayley Atwell, la coestrella de la séptima entrega de 'Misión Imposible'. Las fotos fueron filtradas este domingo 29 de noviembre.

Tom Cruise was handcuffed to co-star Hayley Atwell while continuing to film a #MissionImpossible7 scene in Rome

Tom Cruise is spending Thanksgiving Day on the set of "Mission: Impossible 7" and new photos from filming give a cool behind-the-scenes look at the car chase scene

