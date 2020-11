La Casa de Papel 5: Revelan fecha de estreno y nuevas imágenes de la entrega final

Los fans de La Casa de Papel 5 están más que felices, pues desde ya tienen claro cuándo será la posible fecha de estreno de su serie favorita a través de Netflix. Y es que sus realizadores ya anunciaron que para el próximo mes de abril de 2021 la banda más famosa estará de vuelta sorprendiendo con otro brillante plan liderado por "El Profesor" y que le pondrá fin a esta exitosa historia creada por Álex Pina.

Y es que como ya se esperaba el 2021 era el año en el que finalmente esta historia llegaría a Netflix. Los atrasos en la culminación de las grabaciones producidos por la pandemia del Covid-19 afectaron que esta historia repleta de acción, drama y suspenso viera la luz en este 2020, sin embargo, sus realizadores y seguidores están alegres con la noticia de que ya para abril estará disponible en la plataforma streaming.

Y aunque aún no se ha revelado el día exacto, ya los fans pueden ir mentalizándose para este mes en el que podrán ver el desenlace de este último atraco que realizará esta banda que traerá nuevos integrantes y sorpresas.

Sin embargo, Pina ha ido develando a través de su cuenta oficial en Twitter información de interés para la fanaticada que debe ir atando cabos para descubrir los mensajes y detalles que le permitirán tener idea sobre lo que viene. Con esto crecen las expectativas y las ganas de poder disfrutar ya de esta exitosa producción.

🎶Oh bella ciao, bella ciao🎶

We are really excited to receive the @iemmys and so incredibly proud of the entire #LaCasaDePapel team and @antena3com 😍

👏👏 Thank you everyone! 👏👏#SeriesAtresmedia pic.twitter.com/9zW8QZpQNa

— La casa de papel (@LaCasaDePapelTV) November 20, 2018