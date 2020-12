La verdadera razón por la que Leticia Calderón no quería que 'Esmeralda' tuviera un final feliz con 'José Armando'

De las muchas telenovelas que para siempre se quedarán en el corazón y memoria del público sin duda alguna se encuentra Esmeralda, esa inolvidable historia escrita por Delia Fiallo que Leticia Calderón y Fernando Colunga protagonizaron magistralmente en 1997 y otorgó a ambos un gran reconocimiento internacional.

Desde su estreno, la impecable producción de Salvador Mejía cautivó a las audiencias frente al televisor para atestiguar cada instante de esta historia humana encabezada por ‘Esmeralda’, una joven invidente, bella y humilde que debe superar un sinfín de contrariedades para poder ser feliz al lado de su amado ‘José Armando Peñarreal’, a quien conoce mientras este estaba en una excursión familiar.

Angelique Boyer revela que su primer casting fue para “Esmeralda” y cuenta por qué no quedó La actriz de 32 años ahora comparte créditos con Leticia Calderón en "Imperio de mentiras".

Tras sobreponerse a muchos obstáculos y atravesar más entrañables experiencias en un mundo lleno de intrigas, odio y envidias, al final los protagonistas unen sus vidas en matrimonio en un conmovedor capítulo emitido el 14 de noviembre de 1997, un emotivo cierre que sin duda paralizó a México y más de 100 países.

La enternecedora conclusión, luego de que los Peñarreal reconocen a la ‘Esmeralda’ como su hija, ella recobra su vista y ‘José Armando’ pierde y recupera la suya, es una de las más recordadas en la historia de la pantalla chica mexicana. De hecho, muchos no pueden evitar derramar algunas lágrimas al volver a ver en sus retransmisiones la escena en la que los novios se juran amor eterno rodeados del cariño de sus amigos y familiares.

Sin embargo, no todos estuvieron contentos con el hecho de que los protagonistas terminarán juntos al final y entre ellos estaba la mismísima Leticia Calderón, quien admitió haber grabado el final de la telenovela a “regañadientes” no sin antes interceder ante el productor para cambiar el desenlace que no le gustaba y finalmente se transmitió en las pantallas hace 23 años.

¿Por qué Leticia Calderón intentó cambiar el final de Esmeralda?

Durante la filmación de Esmeralda, una de telenovelas más exitosas de todos los tiempos, circularon muchos rumores que aseguraban que Leticia Calderón había solicitado a la producción del melodrama cambiar el final de la historia porque no quería que su personaje se casara con el galán de la trama, aparentemente, porque existía tensión entre ella y Fernando Colunga.

No obstante, en una entrevista a Verónica Castro para el programa especial Mentiras y Verdades, Calderón confirmó que era verdad que ella había pedido un cambio en el guion pero no porque tuviera algún problema con su compañero, sino porque no se sentía cómoda con el hecho de que ‘Esmeralda’ indultara a ‘José Armando’ por todo el daño que le había hecho sufrir.

“No estaba de acuerdo. Peleé, peleé y peleé y, la verdad, hice el final muy a regañadientes”, reveló la estrella en el show con el que se conmemoraban los 50 años de las telenovelas en México, en el año 2007.

“Yo decía, ¿cuál es el amor verdadero? Yo sé que ‘Esmeralda’ adoraba a ‘José Armando’ pero él la dejó (…), nunca le creyó que el bebé que tenía era de él, la abandonó ciega, vino a la ciudad y no la pelaba, se iba con su nueva novia…”, enumeró para explicar su razonamiento. “Yo hablé con Salvador, le di mi punto de vista, él lo dudaba un poco pero obviamente Delia no quiso cambiar el final”.

Calderón, quien además aseveró que le tiene un gran cariño a esta novela que es la más exitosa que ha hecho en su carrera, confesó que incluso quería hablar personalmente con Fiallo para convencerla contándole sobre la cantidad de televidentes que a través de la radio y correos expresaban “no querer” que ‘Esmeralda’ y ‘José Armando’ se quedaran juntos, pero al final, sus esfuerzos no resultaron.

“De verdad, a estos países donde viajamos, adoraban a Colunga (…) pero no querían al personaje. Si hubiera ido él acompañándome no lo hubieran querido. Querían más a la villana, que era Laura Zapata”, aseveró, refiriéndose a los viajes que hizo al extranjero en el marco de la telenovela.

Asimismo, comentó que otro suceso en la etapa final que tampoco le parecía “lógico” era que el personaje de Colunga “se volviera ciego en un choque” de manera momentánea. Tristemente para Lety, el remake de un melodrama venezolano homónimo de 1970, concluyó con el final inicialmente pensado.

Por otro lado, en cuanto a las murmuraciones de su supuesta mala relación con su galán en este teledrama, la actriz fue cuestionada al respecto hace cinco años por el programa Suelta la sopa donde admitió que cuando trabajaron juntos no hicieron “una gran amistad", pero tampoco se llevaron mal.

Según explicó, en aquel momento ella prefería quedarse con el grupo de mujeres mientras él "prefería hacer ejercicio"; empero, no tenían un trato hostil. "El hecho de que no seamos 'intimachos', y que no le platique mi vida ni él me platique de la suya, no quiere decir que nos llevamos mal", sentenció, zanjando así el tema.

