‘Majo', de Imperio de mentiras, luce hermosa en un bikini negro con volantes

Desde que se estrenó en la pantalla chica mexicana Imperio de mentiras el pasado mes de septiembre, la actriz Alejandra Robles Gil no ha dejado de ganar admiradores gracias a su impecable interpretación de ‘María José Cantú’, la menor de las hijas del acomodado matrimonio ‘Cantú’, que termina involucrada en relación muy peligrosa con su secuestrador, ‘Darío Ramírez’, tras la trágica muerte de su padre.

Y es que aunque Robles Gil ya tiene casi una década trabajando en la televisión mexicana, ha sido este personaje el que le ha brindado una mayor exposición como intérprete pues su rol se ha convertido en uno de las favoritos del público que no se pierde ni un paso que da en la trama y no pueden esperar a saber cómo acabará su futuro romántico en la historia producida por Giselle González.

Por ello, para celebrar el avasallante éxito que llegó a su carrera a 8 años de hacer su gran debut en la pantalla y que se ha visto reflejado en un aumento considerable de sus seguidores en redes sociales, la estrella de 31 años de edad compartió una linda postal en su cuenta en Instagram en la que aparece de lo más feliz en traje de baño para festejar por todo lo alto el comienzo de la mejor etapa profesional de su vida.

Alejandra Robles Gil, de Imperio de mentiras, enamora posando en bikini

Con la excusa de celebrar su llegada a los 300 mil seguidores en la red social, la intérprete de ‘Majo’ en Imperio de mentiras causó furor el pasado 26 de noviembre al publicar una imagen donde posa muy alegre en un estiloso bikini negro con volantes con el que, como pocas veces, dejó al descubierto su esbelta figura.

En la instantánea, capturada desde una escapada en la playa, la madre de dos luce hermosa derrochando belleza y buena actitud ataviada en el bañador de dos piezas que combinó únicamente con un par de gafas de sol oscuras y remató peinando su cabello en una cola desenfadada, mostrando su sencillez.

Alejandra acompañó la soleada postal con unas emotivas palabras con las que además de alardear su logro en Instagram, agradeció el apoyo incondicional que ha recibido sus fans a lo largo de su carrera, de la que además dijo ha sido una de las decisiones más “maravillosas” que ha tomado en su vida.

Angelique Boyer termina “Imperio de mentiras” y se despide con imágenes inéditas El melodrama finalizó sus grabaciones el pasado sábado 21 de noviembre.

“Gracias por ser parte de este espacio de sueños y amor, por sus palabras lindas, por su apoyo y creer en mí, como actriz y como ser humano. Todo empezó con una ilusión, mucha gente me dijo que no era posible, que estudiara una carrera de verdad… Actuar ha sido de las elecciones más maravillosas que he tomado y no les voy a decir que ha sido fácil, me he topado muchas veces con la palabra ‘no’, con fracasos y caídas. Este sueño no se puede lograr sola, ustedes han sido una pieza fundamental, ¡gracias por darme la fuerza siempre!”, manifestó llena de gratitud.

Asimismo, para finalizar, instó al público a seguir su corazón y perseguir sus sueños a pesar de los pronósticos que desde afuera quieran imponer.

“No sé qué estés soñando tú ahorita, pero nunca permitas que alguien te diga que no se puede. Los límites están en la cabeza de quien lo dice, no en la tuya. Tú puedes alcanzar la meta que quieras, si puede pasar por tu cabeza, puede pasar por tu vida. Sólo vas a vivir una vez, ¿cómo quieres que sea?”, remató el inspirador mensaje que acumula más de 20 mil ‘likes’.

Instagram: @alejandraroblesgil

Como era de esperarse, tanto sus followers como sus compañeros en el medio artístico no tardaron en reaccionar masivamente al post para halagar su belleza y la hermosa personalidad que demostró con sus palabras de gratitud.

“Felicidades, mi Ale hermosa”, le escribió África Zavala. “Eres magia. Te admiro y me caes re bien”, fue la impresión que tuvo su “hermana” en Imperio de mentiras Angelique Boyer. Mientras, uno de sus fans le expresó: “Que vengan muchos corazones más para brindarte el apoyo y el cariño que mereces. Gracias a ti por compartirnos tu talento, tu alegría y tu magia”.

Por ahora, el público puede ver a Alejandra Robles Gil desparramar talento en Imperio de mentiras, telenovela que finalizó sus grabaciones hace algunos días mientras continúa sus transmisiones de lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Las Estrellas.

También te puede interesar: