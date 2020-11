¡No era la favorita! Emma Corrin hizo un gran esfuerzo para quedarse con el papel de Diana de Gales en The Crown

El estreno de The Crown temporada 4 aún sigue generando noticia. Y es que esta entrega refleja parte de la vida de Diana de Gales, mujer emblemática no solo para el Reino Unido, sino para el mundo que sigue recordando a esta mujer que marcó un antes y después en la familia real británica. De ahí que la actriz Emma Corrin asumiera esta enorme responsabilidad en la que más allá de copiar algunos gestos debió transformar aspectos de su físico y entonación de voz, a pesar de no ser la favorita para interpretarlo.

The Crown: Te revelamos si realmente Diana de Gales patinaba en el Palacio de Kensington Una de las escenas más icónicas de la cuarta temporada de la serie de Netflix muestra a esta mujer muy espontánea sobre ruedas.

Lo que hizo Emma Corrin para quedarse con el papel de Diana de Gales en The Crown temporada 4

Corrin aseguró que para guardar similitud con Diana debió primero aclarar su cabello hasta llevarlo a un rubio y aprender a peinarlo con ondas y bucles que jamás imaginó que se haría. Con esto logró un look similar que ahora está siendo copiado por las fieles seguidoras de esta historia de Netflix. Pero más allá de eso, tuvo que tomar clases de dicción hasta el punto de cambiar la tonalidad de su voz con la que logró impactar a la audiencia.

A criterio de los realizadores, esta exhaustiva preparación o transformación era necesaria, pues la joven a pesar de que guarda una gran parecido con Lady Di, su imagen no resultaba tan exacta como lo que inicialmente se había comentado luego de su elección. Además tardaron en darle una respuesta definitiva sobre si sería ella finalmente la que obtendría el papel. Pero su dedicación, cuidado en los detalles y la perfecta sincronía que hizo entre los argumentos y gestos, hicieron que finalmente fuera la protagonista de esta entrega.

Pese a ello, la respuesta del público ha sido muy positiva para esta joven de apenas 24 años que bien supo retratar la etapa adolescente de Diana con la que logró cautivar al Príncipe Carlos y los fieles seguidores de esta trama creada por Peter Morgan.

Emma Corrin recibe halagos en redes sociales por su papel de Diana de Gales en The Crown Los seguidores de la historia de Peter Morgan no dudaron en alabar el desempeño de esta joven estrella que ahora se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales.

También puedes ver: