Bad Bunny domina al mundo durante la pandemia, ¡es el artista más escuchado en 2020!

Llegamos a diciembre, sólo nos quedan 31 días para cerrar este complicado y aleccionador 2020, y sin duda uno de los grandes aliados para sobrevivir esta época de pandemia ha sido la música, que ha dejado de ser la que nos invita a parar a bailar en fiestas, reuniones, conciertos o festivales, para convertirse en aquella compañera con las que hemos sobrellevado los momentos de ansiedad, aburrimiento y hasta tristeza. Y tal vez es por eso que la música latina, con su alegría y festividad que la caracteriza, arrasó este año a nivel mundial, eso demuestran los números que ha compartido el servicio de streaming, Spotify.

La gran figura ha sido Bad Bunny, quien se convirtió el artista más escuchado en el mundo y en México, donde repitió por segundo año consecutivo. El puertorriqueño se adjudicó el primer lugar gracias a su álbum YHLQMDLG, lanzado a finales de febrero, en el cual colaboró con Sech, Anuel AA y Daddy Yankee, este álbum también es el número uno en streams. En la lista nacional de artistas más escuchados, le sigue J Balvin, cuyo álbum Colores es el segundo más escuchado en nuestro país. .

Getty Images

Pero a pesar de que el género urbano dominó este año, el regional mexicano también tomó fuerza gracias a Christian Nodal, que se convirtió en tercer artista más escuchado en el país y es el mexicano más escuchado en el mundo. Su más reciente material, Ayayay!, obtuvo el cuarto lugar en la lista de los álbumes más escuchados en México

Nodal es el primer solista de regional mexicano en lograr un lugar dentro del top 3 de Lo Más Escuchado del año y, desde su debut, ha ido en un ascenso imparable. Más allá de ello, este resultado es un reflejo del lugar que ocupa el género en la escucha de nuestro país, y cómo este va trascendiendo cada vez más la barrera del mainstream.

Getty Images

El poder femenino también estuvo presente, en México Karol G se apoderó del título de la canción más reproducida con Tusa, seguida de Blinding Lights de The Weeknd y Hawái de Maluma. Mientras que en el top de las más escuchadas de México, le sigue Dua Lipa, cuyo álbum Future Nostalgia también entró en el octavo lugar de la lista de álbumes más escuchados, seguida de Shakira como la tercera mujer más escuchada en el país. Danna Paola y Billie Eilish poseen el cuarto y quinto puesto; de hecho Eilish continúa con su reinado como la artista femenina más escuchada en Spotify por segundo año consecutivo.

Getty Images

LO MÁS ESCUCHADO EN MÉXICO EN SPOTIFY EN 2020

México – Los artistas más escuchados

Bad Bunny

J Balvin

Christian Nodal

Sech

Luis Miguel

Anuel AA

Maluma

Ozuna

Daddy Yankee

Banda MS de Sergio Lizárraga

México – Las artistas mujeres más escuchadas

KAROL G

Dua Lipa

Shakira

Danna Paola

Billie Eilish

Ariana Grande

Natti Natasha

Nicki Minaj

Lady Gaga

Gloria Trevi

México – Las canciones más escuchadas

Tusa, KAROL G, Nicki Minaj

Blinding Lights, The Weeknd

Hawái, Maluma

Safaera, Bad Bunny, Jowell & Randy y Ñengo Flow

Dance Monkey, Tones And I

Sigues Con El, Arcangel, Dímelo Flow, Sech

Yo Perreo Sola, Bad Buddy

Pa´ Olvidarme de Ella, Christian Nodal y Piso 21

Si Veo a Tu Mamá, Bad Bunny

Rojo, J Balvin

México – Los álbumes más escuchados

YHLQMDLG, Bad Bunny

Colores, J Balvin

Por Primera Vez, Camilo

AYAYAY!, Christian Nodal

PAPI JUANCHO, Maluma

After Hours, The Weeknd

Ahora, Christian Nodal

Future Nostalgia, Dua Lipa

X 100PRE, Bad Bunny

OASIS, J Balvin y Bad Bunny

México – Los podcasts más populares

Leyendas Legendarias

Horóscopo de Hoy

Se Regalan Dudas

La Cotorrisa

Martha Debayle

Meditada

Entiende Tu Mente

Meditaciones para conectar con el guía interno

Audiolibros

Diego Dreyfus

LO MÁS ESCUCHADO EN EL MUNDO EN SPOTIFY EN 2020

Global – Los artistas más escuchados

Bad Bunny

Drake

J Balvin

Juice WRLD

The Weeknd

Global – Las artistas mujeres más escuchadas

Billie Eilish

Taylor Swift

Ariana Grande

Dua Lipa

Halsey

Global – Los álbumes más escuchados

YHLQMDLG, Bad Bunny

After Hours, The Weeknd

Hollywood’s Bleeding, Post Malone

Fine Line, Harry Styles

Future Nostalgia, Dua Lipa

Global – Las canciones más escuchadas

“Blinding Lights”, The Weeknd

“Dance Monkey”, Tones and I

“The Box”, Roddy Ricch

“Roses – Imanbek Remix”, Imanbek and SAINt JHN

“Don’t Start Now”, Dua Lipa

Global – Los podcasts más populares

The Joe Rogan Experience

TED Talks Daily

The Daily

The Michelle Obama Podcast

Call Her Daddy

Global – Los géneros de podcasts más populares

Sociedad y Cultura

Comedia

Estilo de vida y salud

Arte & Entretenimiento

Educación

