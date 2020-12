Censuran a Lucero en TikTok por video que puede resultar peligroso para los niños

Las redes sociales han mejorado su sistema de seguridad, pendiente de los videos y fotos que puedan resultar pasados de tono, violentos o perjudiciales para sus usuarios. Lucero fue la más reciente celebridad censurada con estas medidas, TikTok en este caso.

La cantante y actriz mexicana vio como uno de sus videos en TikTok fue eliminado de la plataforma luego de recibir algunas denuncias por parte de sus seguidores. En Instagram, Lucero publicó el video censurado, preguntándose el por qué lo habían eliminado.

Lucero es censurada en TikTok: eliminan un video sin darle razones

"No entendí por qué me censuraron o bajaron este de TikTok! Alguien sabe? A ustedes, ¿Qué les parece el videito, es simpático o no?" escribió la intérprete de Electricidad. En la publicación, aparece aplicando jabón líquido en sus labios, luego sopla y salen múltiples burbujas de su boca.

Puede que haya una explicación para la censura: la acción que hace la actriz, protagonista de Soy tu Dueña puede ser peligrosa si lo intentan imitar los niños pequeños, quienes forman una buena parte de los seguidores de la novia de México.

Lo cierto es que Lucerito, como la conocen sus fans, seguirá publicando contenido ligero y positivo en sus redes sociales, donde ya acumula millones de seguidores cautivos y pendiente de todos sus proyectos. Eso sí, ahora tendrá más cuidado de lo que hace para no sufrir otra censura.

