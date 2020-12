Descubre qué fue de Diego Ávila, el actor que interpretó a 'Chuy' en "Soy tu dueña"

En abril de 2010 aterrizaba en la pantalla chica mexicana la telenovela Soy tu dueña, una entrañable historia de amor campirana protagonizada por Lucero y Fernando Colunga que acaparó por completo el gusto del público. A diez años de su estreno, la fascinación de los televidentes por esta ficción sigue latiendo con ímpetu gracias a la retransmisión del melodrama por Las Estrellas, canal donde nuevas y viejas y audiencias están reviviendo las apasionantes tramas encabezadas por la tenaz ‘Valentina Villalba’.

Con su exitosa repetición, un sinfín de recuerdos ha inundado a los espectadores al volver a ver en pantalla al elenco de primera que hizo posible la producción de la historia, pero también se ha desatado una inevitable curiosidad por saber qué fue de los actores menos famosos que participaron en esta exitosa producción de Televisa, como el pequeño Diego Ávila, quien con apenas 12 años se encargó de darle vida al tierno ‘Chuy Granados’, el cándido hijo de ‘Teresa’ y ‘Juan Granados’.

Como recordaremos, en la trama, ‘Chuy’ es un niño campesino muy sensible, noble y vivaz que habita en el pueblo de 'San Pedro' junto a sus papás y su hermanita, ‘Teresita’, con quienes logra superar las adversidades gracias al amor y la unidad que existe entre ellos como familia.

Además, el pequeño se destacaba por su gran respeto, cariño y admiración por ‘José Miguel Montesinos’, con quien forja una gran amistad, su preferencia por trabajar en el campo y, especialmente, por querer cuidar a ‘Cocuyo’, el caballo de su amado patrón.

Con su candidez, dulzura y la gran interpretación de Ávila, este personaje se robó el corazón de la audiencia, hazaña que está repitiendo ahora con su retransmisión; sin embargo, desde que se despidió por primera vez el melodrama de la televisión no se ha sabido más nada de este joven histrión que cautivó hace diez años con sus habilidades interpretativas innatas. A continuación, te contamos qué fue de la vida del eterno 'Chuy' y cómo luce hoy en día.

Así es la vida ahora del eterno ‘Chuy Granados’ de Soy tu dueña

Tras destacarse en Soy tu dueña con su excelente personificación de ‘Chuy Granados’, el histrión que apenas había debutado un año antes en la pantalla chica con la serie Los simuladores, continuó abriéndose brecha en el medio artístico con participaciones en programas unitarios de Televisa.

De acuerdo a Imdb, después de compartir créditos con Lucero y Colunga, el joven hizo carrera actuando en la serie de antología Como dice el dicho, entre los años 2011 y 2012, con papeles en los 'dichos' “El diablo abre la puerta…” y “Cuando el río suena…”.

Igualmente, destacó trabajando en el unitario La rosa de Guadalupe, donde fue parte del elenco de numerosos episodios hasta el año 2015. “El enemigo en casa”, “Adolescentes al desnudo” y “Siempre alertas”, fueron algunos de los capítulos en los que participó.

No obstante, tras estas actuaciones, la talentosa estrella se alejó de la televisión para siempre. Desde entonces, al parecer no ha trabajado en ningún otro proyecto actoral y solo se sabe de él lo poco que comparte a través de sus redes sociales como Instagram, Ask y Twitter, donde es poco activo.

En esta última, el joven de 22 años comentó recientemente su sorpresa ante el hecho de que muchas personas todavía le preguntan si él es el actor de 'Chuy Granados' en Soy tu dueña, un papel que encarnó hace una década exactamente.

“De toda mi experiencia como actor, Soy tu dueña fue lo mejor y me da mucho gusto que siga teniendo éxito hasta hoy. Aún hay gente que me pregunta si yo intérprete a ‘Chuy’… y ya tiene 10 años. Me sorprende gratamente”, confesó en su nueva cuenta, @lsdiemx, el pasado mes de octubre.

Asimismo, aunque no ha precisado en ninguno de sus perfiles sociales qué pasó de su vida personal desde que abandonó la actuación, en su página en Ask.fm, la cual reactivó hace algunos meses, aseveró que terminó sus estudios en la preparatoria.

En cuanto a su vida profesional, por lo que señala en su supuesta cuenta en Instagram, Diego actualmente persigue carrera en el ámbito musical como miembro de una agrupación de trap llamada La GoldGang, con quienes ya ha lanzado varios sencillos, siendo uno de los más recientes Ta to easy.

En sus redes sociales, donde continuamente recibe mensajes aplaudiendo su actuación en Soy tu dueña, el intérprete de ‘Chuy’ además comparte algunas imágenes donde exhibe lo mucho que ha crecido los últimos años y lo osado es en cuanto a su look se refiere, pues se ha atrevido a llevar el cabello desde extra largo hasta teñido de colores; empero, todavía conserva la carita con la que alcanzó la fama en 2010.

Aunque por ahora Diego permanece alejado de las pantallas, el público puede continuar viéndolo derrochar su talento cuando solo era un niño en Soy tu dueña, melodrama que actualmente se transmite lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas.

