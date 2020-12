Flor Amargo confiesa que está enamorada de otra mujer

La cantante mexicana Flor Amargo habló acerca de sus preferencias sexuales. La intérprete, originaria de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, reveló a través de un video en sus redes sociales que está profundamente enamorada de una mujer, y que la música ha sido un refugio desde que se sintió excluida por sus preferencias.

"Entre las mujeres me decían que nada más me faltaba hacer pipí como niño y nadie me aceptaba y entre los hombres pues era 'la mujer', entonces me dejaban fuera, ni uno ni otro y ¡era una soledad!, pero gracias a Dios tuve el piano… en el piano pude ser yo, en el escenario podía actuar como todo lo que era, como todo lo que guardaba", expresó la cantautora.

Amargo aprovechó para compartir con sus seguidores la noticia de manera oficial, la intención según afirmó, fue alentar a otras personas homosexuales a liberarse de los prejuicios sociales que los mantienen en el anonimato.

"Para mí es muy importante abrir esta parte de mi vida para que muchos de ustedes sepan que no importa la manera en que amen y a quien amen, no importa si los demás los rechazan o critican o no te aceptan", afirmó la intérprete de 32 años.

"Uno de mis miedos de enfrentarme a ‘salir del clóset’ y decir mi verdad era que muchos me decían 'no, es que te siguen niños’, pero ¿no sería bonito que la gente que me sigue sepa que me acepto y soy libre de condicionamientos?", agregó.

También reveló que su pareja sentimental es su mánager, de nombre Lolita, quien la ha acompañado por mucho tiempo como "su amiga".

“Ya no, es mi pareja y se merece que pueda decir amo a esta persona", aseguró. "Lolita, me dijo 'flota en el mar', me enseñó a caminar descalza otra vez, me enseñó tantas cosas y yo dije 'quiero liberarme"".

Amargo detalló la dura experiencia de enfrentarse a los prejuicios de su familia, amigos y seguidores. "Me acuerdo que hasta tomaba alcohol para olvidarme de mi realidad, de que yo tenia este amor hacia las mujeres, que tenía preferencias diferentes y la verdad es que mucho tiempo intenté tener muchos novios etc porque yo pensaba que el aceptar eso en mí me iba a hacer menos ser humano y no".

SAL DEL CLÓSET (así fue mi salida del clóset) Salí del clóset sin miedo confieso que amo profundamente a otra mujer y que quiero animar a quien sigue en el clóset a que se atreva a vivir el amor en libertad, a que no pasen su vida intentando ser lo que los demás quieren que seas, no desperdicies tu vida atrapad@ en prejuicios, abre tu corazón, libérate toma la decisión de salir del clóset aquí estamos l@s que creemos que somos más que cuerpo, somo seres esprituales en un mundo material. ÁMATE, ACEPTATE, SÉ FELIZ. Publicado por Flor Amargo en Viernes, 27 de noviembre de 2020

