Gomita cambia de look y ahora se ve más joven y elegante con un cabello platinado

La modelo e influencer Araceli Ordaz, conocida como Gomita, dejó sorprendidos a sus seguidores al mostrar su nuevo corte de cabello en su cuenta Instagram, ahora con una imagen más elegante.

Conocida por sus provocativos atuendos y polémicos post en redes sociales, ahora Gomita tiene un corte long bob de color grisaceo platinado, con algunos de sus fans notando que se parece mucho al que luce Ángela Aguilar.

Gomita cambia de look y ahora parece una imitadora de Ángela Aguilar

Con comentarios positivos y también varios negativos, algo que ha sido una constante desde que comenzó una carrera como modelo e influencer, Gomita debutó su nuevo look. Aprovechó el momento para presumir de su cuerpazo con una blusa de mezclilla ajustada, dejando al descubierto un revelador escote.

"Woooooooooooow!!! Me fascina tu look!!!! DIVINA!!!!!" y "Que preciosura de mujer!!!! No le canso de ver tu foto…. HERMOSA!!!!" fueron algunos de los comentarios de sus seguidores, quienes la han apoyado en sus distintos proyectos.

Por lo pronto, Araceli Ordaz sigue enfocada en hacer crecer su fama en las redes sociales y en su canal de YouTube, donde hace poco ofreció un tour por su hogar decorado de Navidad con impresionantes adornos, incluido un San Nicolás de tamaño real.

