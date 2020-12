Así luce ahora 'Marco', el mejor amigo de 'Alejandro' en "Rubí"

Corría el año 2004 cuando irrumpió en la televisión mexicana Rubí, una exitosa adaptación televisiva de la famosa historieta homónima de Yolanda Vargas Dulché que conquistó a la audiencia de medio mundo con su excitante trama encabezada por la talentosa actriz Bárbara Mori.

A pesar de ser una historia que en aquella época contaba con un par de versiones audiovisuales en México, las villanías y deslumbrante belleza de “La descarada”, bajo la producción de José Alberto Castro para Televisa, engancharon por completo a los televidentes, haciéndola rápidamente una de las telenovelas más vistas de todos los tiempos en la pantalla chica mexicana.

Sin embargo, la femme-fatale dispuesta a hacer lo que sea para salir de la pobreza no fue la única que acaparó el amor y el odio del público, de entre todos los personajes que fueron parte de esta ficción hubo varios que se hicieron con la atención de los espectadores y todavía permanecen presentes en su memoria, como el inolvidable ‘Marco Rivera’, interpretado por el polifacético artista mexicano Jan.

Como recordaremos, ‘Marco’ es un médico muy noble, atento y sensible que además de brindarle su amistad incondicional a su mejor amigo y gran amor de ‘Rubí’, el doctor ‘Alejandro Cárdenas’, se enamora perdidamente de ‘Cristina Pérez Ochoa’, la tierna hermana de la malvada protagonista.

En la trama, ‘Marco’ hace todo lo posible por hacer feliz a su amada e incluso, el día de su boda, la entrega a ‘Cayetano’, el hombre que ella realmente ama, actos por los que el galante y bondadoso doctor enterneció al público y se perpetuó en su corazón.

No obstante, a 16 años del estreno de esta inolvidable ficción, que actualmente se retransmite por el canal Tlnovelas, son muchos los cambios que ha experimentado en su vida el actor y cantante detrás de ‘Marco Rivera’, quien hoy en día sigue luciendo tan guapo como cuando apareció en este teledrama. Mira qué ha sido de la vida de Jan y cómo se ve hoy en día.

La vida actual de Jan, el actor de ‘Marco’ en Rubí

Luego de su destacada personificación del entrañable y guapo doctor ‘Marco, el querido artista guanajuatense Gustavo Cárdenas Ávila, mejor conocido como Jan, continuó construyendo la exitosa carrera artística que venía desarrollando desde su debut en la década de los 90 con el grupo musical Sombras.

De hecho, tras terminar su participación en Rubí, el intérprete de inmediato se hizo con papeles destacados en una importante producción televisiva tras otra, tales como Apuesta por un amor (2004), Alborada (2005), Peregrina (2005), Heridas de amor (2006) y Destilando amor (2007).

Sin embargo, luego de su actuación en el teledrama encabezado por Angélica Rivera y Eduardo Yáñez, el también histrión de programas como Mujer, casos de la vida real se tomó un descanso de los teledramas hasta 2009, cuando volvió a rodar una ficción como parte del elenco de Los simuladores.

Más tarde, en 2011, la estrella volvió a ser parte de una telenovela con el papel de ‘René’ en Rafaela y, poco después, actuaría en el unitario de Televisa Como dice el dicho. Su última aparición en un programa fue en Estrella2, en el año 2015, señala Imdb.

Empero, Jan no solo ha destacado los últimos años como actor de melodramas, género en el que debutó con Soñadoras en 1998, también ha resaltado con su faceta como conductor de televisión.

El ganador del Emmy Latin Award se ha ganado a millones de televidentes con su trabajo como presentador de importantes programas, premiaciones y eventos entre los que se encuentran el matutino de Televisa Hoy, Liverpool Fashion Fest, Lo que más quieres, A Comer Con Coca-Cola, Nuestra Belleza México, Premios Juventud, los premios TV y Novelas, los Latin Grammy, entre otros notables shows.

“Me ha tocado estar en diferentes facetas en mi carrera artística y la parte de la conducción me llena de emociones, porque soy yo y no hago a ningún personaje”, aseveró el también protagonista de DKDA, sueños de juventud, de acuerdo a El Informador.

Asimismo, el productor originario de Celaya también se ha avocado a cultivar su trayectoria como cantante después de Rubí, pero su última producción discográfica fue Tierno: Para Siempre, lanzada hace ocho años.

En la actualidad, el actor de ahora 46 años tiene algún tiempo alejado de los foros de televisión como tal pero no está inactivo, pues además de seguir capturando masas con su talento en redes sociales, se encuentra avocado a un emprendimiento dentro del negocio de la impresión fotográfica en alta definición, pues otra de sus pasiones es la fotografía.

En cuanto a su vida personal, la estrella está felizmente casada con Beatriz Puig, una mujer con quien procreó a sus lindos hijos Diego y Eugenia, de 8 y 6 años respectivamente. Al presente, su familia es lo más importante para él y así lo demuestra continuamente en sus redes, con decenas de postales en las que evidencia que es fanático de pasar tiempo con su esposa e hijos, quienes lo traen totalmente embelesado.

“Disfruto al máximo esta etapa de ser papá, era algo que deseaba muchísimo, siempre visualicé tener dos hijos, y tuve la suerte de tener niño y luego niña, la parejita, como dicen; me siento muy afortunado e involucrado con mis hijos en todos los aspectos”, dijo sobre su paternidad en una entrevista a Estilo DF en 2014, poco después del nacimiento de su princesa.

“Dicen que el hombre deja de ser egoísta cuando se convierte en padre, y es real; yo por ejemplo voy a cualquier lugar y pienso en mis hijos, ya no es ‘me voy a comprar algo’, sino ‘les voy a comprar algo’. Me siento muy completo, creo que con ellos he tenido la oportunidad de realizarme en muchos aspectos”, confesó además sobre cómo lo ha cambiado el ser papá.

En esa ocasión, el actor que también estudió Ciencias de la Comunicación además admitió querer volver a la música y destapó que las telenovelas, con las que alcanzó una gran fama y se le abrió un mundo de oportunidades, ya no tienen prioridad en su vida. “No, es difícil tener una familia y hacer novelas; es complicado coordinar tiempos, no te deja tener una estabilidad, y para mí, mi prioridad es mi familia”, remató.

Hoy por hoy, el eterno ‘Marco’ de Rubí demuestra que es como los buenos vinos pues luce mejor con 16 años más desde que grabó la telenovela, de la que además de buenos recuerdos todavía mantiene las grandes amistades que forjó con los integrantes del elenco, en especial, con Jacky Bracamontes.

