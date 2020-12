Selena Gomez combina un leggings de cuero y un maxi abrigo de piel Louis Vuitton y muestra el look de invierno ideal

Selena Gomez cierra este año 2020 con broche de oro, compartiendo su primera colaboración con la revista Vogue México, para la cual protagonizó una increíble sesión de fotos con los más elegantes y ostentosos vestuarios, ideales para la temporada otoño-invierno.

"Mi primera vez en Vogue México. Estoy muy agradecida. Gracias por todo!", escribió la artista de 28 años, nacida en Texas pero de ascendencia mexicana, quien siempre ha estado muy orgullosa de sus raíces.

Selena Gomez se roba las miradas con una maxi falda de seda plisada y un crop top tejido Un estilo ideal para ir a trabajar y después a tomar un café por la tarde

Selena Gomez cautiva con un pantalón de cuero y un maxi abrigo de piel

En dicha portada de Vogue México en su edición enero 2021, la intérprete de Look at her now deslumbra con un exquisito vestido rojo Givenchy de su más reciente colección otoño-invierno 2020, que se complementa con una gran capa aportando una elegancia sublime y única.

Pero sin duda, uno de los atuendos que más acaparó la atención tanto por su sensualidad como comodidad, fue el compuesto por un pantalón de cuero tipo leggings junto con un maxi abrigo de piel, ambas piezas diseñadas por Louis Vuitton. Es un outfit ideal para las chicas modernas, que desean lucir elegantes pero sin usar necesariamente vestidos.

También acaparó miradas al modelar con un mini vestido negro recubierto de lentejuelas diseñado por Marc Jacbos, complementado con una larga cola y mangas voluminosas que daban aún mayor vistosidad al atuendo. En todo momento durante la sesión de fotos, lució además un maquillaje espectacular e impecable gracias a los productos de su marca Rare Beauty.

La elegancia de Selena Gomez es indiscutible en trajes de gala, pero al final del día, ella es tan solo una jovencita que ama la comodidad y el confort. Así que también sabe cómo lucir hermosa con atuendos sencillos, tal como este conjunto de pants deportivos y sudadera con tenis, posando junto a su árbol de Navidad.

