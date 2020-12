Este fue el personaje eliminado en The Mandalorian, serie exitosa de Disney Plus

Disney Plus actualizó el episodio de The Mandalorian 2×05 online y los fieles seguidores pudieron percatarse que uno de los personajes ya no estará presente en esta historia repleta de ficción: se trata del gazapo (error) o "tío de los vaqueros" (hombre que aparece de fondo en jeans). Éste que se travesó durante un combate junto a los pistoleros ya no seguirá luego de que se hicieran famosos a través de redes sociales y fuera bautizado bajo ese nombre.

Personajes eliminados en The Mandalorian 2×05 online, serie exitosa de Disney Plus

Tras el estreno del capítulo 4 la producción debió recurrir al proceso de edición digital a fin de eliminar por completo a este personaje que de forma inesperada se coló durante una de las batallas más fuertes que interpretaban los tres protagonistas quienes combatían con los stormtropper, sin embargo, no tardó en que éste se volviera viral y los fans realizaran los más divertidos memes sobre esta "participación especial".

Esta imagen quedó para la posteridad y a pesar de que ya fue eliminada por completo, quedó grabada en las redes sociales de los fans que de inmediato se percataron de este hecho en el que se ve ligeramente, ante un movimiento de cámara a un joven vestido de manera informal sosteniendo unos cables y vestido en jeans.

Pero luego del exhaustivo proceso de edición ya este joven que se hizo famoso en cuestión de segundos y que ya cuenta con su juguete de colección, fue eliminado y quedó registrado como uno de los errores que se evidenciaron durante la grabación de esta exitosa serie que cuenta con equipos de alta tecnología en su set de rodaje.

