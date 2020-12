Dan a conocer la causa de muerte del cantante Jerry Demara

El pasado lunes se informó sobre la muerte de Jerry Demara, que conmocionó al mundo de la música, pues el cantante de regional mexicano murió a los 42 años en el Pioneers Memorial Hospital de California.

El ex participante del reality La Voz padeció la infección de una bacteria y fuertes dolores en el cuerpo, particularmente en un glúteo y piernas, derivado de la aplicación de tres inyecciones de vitaminas para fortalecer su salud.

El cantante nacido en Mexicali realizó una transmisión en vivo antes de fallecer, donde denunció negligencia del personal médico que lo atendió en el hospital de la ciudad El Centro, California, algo que sacudió a la comunidad artística y seguidores.

Tras su muerte varios famosos externaron su pesar, por la manera en que sucedieron las cosas, como fue el caso de Alejandra Guzmán, Larry Hernández, Gerardo Ortiz, Sandra Echeverría, Raúl Sandoval, Paulina Rubio y Fran Meric, entre otros.

Gerardo, hijo de Jerry Demara, fue quien compartió cómo fueron sus últimas horas y de qué murió su papá.

“Unos días antes de que empezara todo esto de que lo mandáramos al hospital, él se levantó con un poco de síntomas de Covid, un poco de dolor de cabeza, fiebre, una cosa muy leve. Mi mamá había visto que recomendaban mucho esta vitamina que se llama B12, que es la que están recomendando para el Covid, incluso ya se la habían puesto antes porque tuvieron que hacer un viaje y se la pusieron antes del viaje, y todavía le quedaban unas ahí a mi mamá, entonces se la pusieron a mi papá ese día y gracias a Dios no sintió ningún síntoma de Covid, no tenía absolutamente nada, ni tos ni calentura, se empezó a sentir muy bien, nada más que para ese día en la noche en la pompi le pusieron la inyección y empezó a sentir dolor. Después llamamos al primer hospital del Centro (en California) y ahí estuvo unas tres horas y desgraciadamente no le hicieron nada, lo tenía afuera en las carpas donde está la gente que tiene Covid", comentó su hijo para el programa Chisme No Like.

La familia del cantante añadió, "sufrió desgraciadamente mucho estos últimos días, llegó el punto donde le diagnosticaron esta enfermedad terrible fascitis necrosante. Es una enfermedad que se le conoce como una bacteria que empieza a comer la piel o el músculo. Mi papá sufrió gacho porque aparte que su cuerpo estaba luchando contra el Covid aunque no tuviera ningún síntoma, su cuerpo estaba haciendo lo suficiente para que no le diera ningún síntoma, por eso fue que la bacteria se apoderó de todo su cuerpo. Entonces le hicieron una cirugía para empezarle a arrancar pedazos de la piel de la pierna donde estaba más afectada porque lo único que queda con esa bacteria es quitar la piel, no hay antibiótico que la mate, literalmente es entrar y cortar la piel, entonces tuvo dos cirugías, la segunda estuvo mucho más complicada".

Jerry Demara tenía una trayectoria de 20 años, hace ocho estuvo en La Voz dentro del equipo de Paulina Rubio. Alejandra Guzmán hizo éxito uno de sus temas: Mentiras piadosas.

¿Qué es la fascitis necrosante?

La fascitis necrotizante es una infección rápidamente progresiva de la piel y de los tejidos blandos que suele asociarse con una importante toxicidad sistémica. Su incidencia se ha incrementado durante los últimos años, afectando actualmente a uno de cada 100.000 habitantes en nuestro medio. Supone la forma más grave de infección de partes blandas, debido a la rápida destrucción y necrosis tisular y al desarrollo, en un tercio de los pacientes, de shock y fracaso multiorgánico.

