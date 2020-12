Kimberly Loaiza anuncia que está embarazada

Tras horas de larga espera, por fin la youtuber Kimberly Loaiza compartió una increíble sorpresa con sus millones de seguidores.

A través de su cuenta en Twitter, desde temprana hora, la también empresaria escribió que pronto anunciaría una gran noticia y pidió el apoyo de todos para soltarlo muy pronto.

En este día tan especial les daré una gran noticia en mi canal 🤭 Rt y la suelto ya 💗💗💗 — Kimberly Loaiza 🇲🇽 (@KimberlyLoaiza_) December 2, 2020

Aunque desde hace varios meses se decía que Kim estaba embarazada, hasta este día, la nacida en Mexicali confirmó la sospechas de millones de sus fans. Fue así que a través de su canal de videos, la joven afirmó que está esperando a su segundo bebé, mismo que acompañará a su pequeña Kima.

A su vez, acompañada de su pareja, el también youtuber Juan de Dios Pantoja, Loaiza detalló que tiene siete meses de gestación y que no había querido contarlo debido a que en su anterior embarazo muchos haters llegaron a desearle la muerte.

“Sé que la mayoría ya lo imaginaba, ya lo sospechaban, ya lo notaban. Sé que en este unto muchos deben estar molestos porque lo oculté, pero no lo hice por ustedes, saben que tenemos una íntima comunicación. Tuve que ocultarlo porque en mi embarazo pasado en cuanto supe corrí a contarles llena de emoción, de ilusión, quería compartir mi felicidad con todos y llegaron los haters a humillarme, a burlarse del cuerpo que se me formó por mi hija, a burlarse de una bebé que todavía ni nacía, incluso, desearle la muerte. La pasé mal. Fueron muy crueles conmigo”.

Después de vivir una crisis de pareja tras revelarse los videos sexuales de Juan de Dios Pantoja, la pareja se reconcilió y selló su amor no sólo con su boda por el civil, sino con su segundo hijo, el cual está muy cerca de su nacimiento.

