Kylie Jenner mostró el interior de su increíble y lujoso avión privado

Kylie Jenner tiene tan solo 23 años de edad y podría decirse que jamás ha tenido una cotidianidad 'normal': creció frente a las pantallas en el reality familiar Keeping Up With The Kardashians, siendo hija y hermana de personalidades famosas… hasta que ella misma se convirtió en toda una celebridad gracias a su empresa de maquillaje Kylie Cosmetics.

Fue en 2015 cuando la joven estrella lanzó su primera colección de Kylie Cosmetics, en la que tan solo ofrecía una limitada variedad de labiales. Hoy en día, gracias a este emprendimiento se ha convertido en una de las mujeres más adineradas en todo el mundo, diversificando su marca para ofrecer todo tipo de productos, desde sombras, rubores, hasta geles y cremas con su otra marca, Kylie Skin.

Hija de Kylie Jenner, Stormi, asiste al preescolar con una mochila Hermes de 10 mil dólares Apenas tiene 2 años y lleva una vida de lujos

Así es el lujoso avión privado de Kylie Jenner

Todo este trabajo duro y disciplinado durante un par de años le ha permitido a la menor del clan Kardashian-Jenner tener una vida de lujo y llena de privilegios. Tiene una ostentosa mansión que comparte con su hija Stormi, una numerosa colección de automóviles… e incluso, un avión.

Sí, Kylie Jenner no viaja como los 'mortales' en aviones comerciales, ya que tiene su propio jet privado que usa para paseos familiares o viajes de trabajo, trasladándose cómodamente a donde sea que vaya.

Recientemente, en su galería de Instagram compartió una foto desde su avión con exquisitos sillones diseñados en exclusiva para ella y luces fucsia neón en todo el ambiente, un tono característico de su marca de cosméticos.

En TikTok también compartió un clip junto a su hija mientras se montaban en el avión, sorprendiendo con escaleras iluminadas en fucsia. Más exclusividad, imposible. Stormi tampoco ha tenido una infancia convencional, ya que desde bebé goza de todos los lujos que le ha dado su mamá desde que nació.

Kylie Jenner está más que lista para la Navidad, y celebró el inicio de las festividades haciendo galletas con su hija Stormi, esta vez inspiradas en el curioso personaje Grinch.

Te recomendamos en video