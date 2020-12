Mariana Botas, de Una familia de diez, asegura que José Eduardo Derbez la llevó "con engaños" a cumplir difícil reto

Desde que finalizaron las grabaciones de Una familia de diez hace algunas semanas, Mariana Botas se ha embarcado en numerosas actividades lejos de los foros de Televisa para renovarse y compartir tiempo de calidad con familiares y grandes amigos que el ritmo normal de trabajo le impide ver con la frecuencia que le gustaría, entre ellos, José Eduardo Derbez.

Luego de disfrutar de unas vacaciones en Acapulco con su amiga Jessica Segura y ultimar los detalles de su próximo proyecto personal, la intérprete de ‘Martina López’ compartió un divertido momento junto al primogénito de Victoria Ruffo para su canal de YouTube en el que ambos cumplieron un reto extremo al que la actriz confesó acceder “engañada” por el vlogger.

Mariana Botas, ‘Martina’ de Una familia de diez, sorprende con radical cambio de look La quinta temporada del programa de comedia finaliza este domingo 15 de noviembre.

‘Martina’, de Una familia de diez, cumple reto junto a José Eduardo Derbez por una buena causa

El pasado 30 de noviembre, Derbez y Botas causaron furor luego de que el actor publicara un video en su canal donde muestra la difícil pero cómica prueba con la que retó a la estrella de Una familia de diez: llegar a la cima de The Wall, la pared de escalada más alta de América Latina, por una buena causa.

“La invité para hacer un reto de escalar una pared y el que pierda va a donar unas cobijas ahora que es época de dar y recibir. Vamos a ver a quién le da más miedo las alturas”, explicó José Eduardo, quien admitió sentirse intimidado ante la pared de más de 30 metros de altura.

“Vamos a ver quién le dan más miedo las alturas, a quien no, a mí sí me dan miedo”, agregó, palabras ante las que Mariana no tardó en reaccionar manifestando igualmente su terror y revelando que estaba en ese lugar como víctima del engaño de Derbez, quien solo la había invitado a una actividad en la que se divertiría.

Captura video

“A mí también (me dan miedo) y me trajo con engaños, me dijo ‘tú espérate te vas a divertir, está padre…”, destapó, a lo que el actor replicó dando inicio al reto. “Vamos a ver quién llega primero allá arriba y cómo sale, está muy de nervios (…). Es la pared más grande de Latinoamérica”, señaló.

Aunque el pánico los inundó inicialmente, ambos aceptaron el challenge con el terror del mundo y comenzaron a prepararse para la escalada, un momento en el que Botas no pudo ocultar sus nervios. “Sí tengo miedo, la verdad yo sí le tengo miedo a las alturas, o sea nunca me he tirado del paracaídas y es algo que jamás sucederá. Lo que más he hecho es tirarme de la tirolesa de Acapulco (…). Es la segunda vez que voy a hacer algo que me da extremo miedo”, confesó.

Captura video

A pesar del innegable pavor que sentían, iniciaron su ascenso dando todo en a la escalada; sin embargo, después de varios intentos, finalmente reconocieron que no podían hacerlo y volvieron al suelo. Allí, el hijo de Eugenio Derbez no se dio por vencido con el desafío y le planteó a ‘Martina’, de Una familia de diez, tomar un atajo a la cima.

Es así que, luego de subir hasta el tope de la pared mediante un elevador, ambos volvieron a prepararse para descender la pared en lugar de subirla, protagonizando los minutos más graciosos del clip que supera las 30 mil visualizaciones hasta la fecha.

Captura video

“Siento que te odio mucho”, le expresó Mariana a su amigo mientras ambos, con mucha dificultad, bajaban el muro, ubicado en la Ciudad de México. “Me estás haciendo sufrir horrible, yo le tengo muchísimo miedo a las alturas. Me duelen las piernas horrible”, gimoteó.

Captura video

Asimismo, para distraerse del temor durante el trayecto hacia abajo, un muy asustado Derbez decidió iniciar una conversación con la actriz, quien le develó que inició su carrera en la actuación a los 3 años de edad y, además de ser trabajar en la televisión, estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana (Ibero).

Captura video

Cuando terminaron el reto, el youtuber declaró oficialmente la derrota de ambos. “Eres una guerrera, vamos a entregar las cobijas juntos, porque fracasamos mutuamente”, señaló a la artista de 30 años, con quien pudo concluir algo bueno de la terrorífica tarde entre amigos: “La neta, vencimos el miedo”.

Captura video

Mira el video completo aquí:

También te puede interesar: