Mira cómo se veía Bad Bunny cuando no era famoso

Bad Bunny, reconocido por su popularidad en la música urbana, ha lucido diferentes looks a lo largo de su carrera, tanto en su cabello como en su ropa, marcando tendencias como los shorts de colores.

En sus inicios, recordando temas como "Tú no vives así", Benito Martínez lucía con un estilo de rapero, utilizando camisetas muy grandes y no tenía pelo. A medida que pasó el tiempo, fue transformando su look, desde diseños con el cabello bajo, trenzas, rulos, entre otros tipos de corte.

Sin embargo, pocos saben cómo lucía Bad Bunny cuando no era famoso. El canal de YouTube de "Antes de que fueran famosos" recopiló imágenes del Conejo Malo cuando no había saltado al estrellato.

En el video, muestran a Benito cuando era un niño con un pequeño afro por su pelo rizado. Hay una foto abrazando a un perrito que ha enamorado a sus fans. Además, de adolescente, ya tenía la cabeza rapada y empezaba a usar collares y gorras. En la imagen mostrado está abrazando a una joven.

El más escuchado en Spotify

Si a final de 2020, Bad Bunny terminaba como el artista más escuchado en la plataforma de Spotify en Latinoamérica, no hubiese sorprendido a nadie. Pero este año, el reggaetonero logró un hito para los latinos.

El Conejo Malo fue reconocido como el más escuchado en Spotify en el mundo, siendo la primera vez en la historia de la plataforma en la que un artista de habla hispana se coloca en el primer puesto a nivel mundial.

Con su último disco, "El último tour del mundo", sigue encabezando las listas de reproducción de todas las plataformas digitales, cerrando el año con broche de oro.