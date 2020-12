"Nunca me disculparé por lo que hemos hecho por la familia": el mensaje de la hermana de Selena Quintanilla previo al estreno de la serie

Este 4 de diciembre se estrena 'Selena: la serie' y los seguidores de la recordada cantante de origen mexicano están a la espera de que la producción esté disponible en Netflix.

Al igual que sus fans, los familiares de Selena Quintanilla Pérez están muy emocionados por el lanzamiento de la serie. Su hermana, Suzette, aprovechó para recordar el estreno de 'Selena: la serie' con un post en Instagram, en el que dijo todo, incluyendo una frase sobre su familia.

"Nunca me disculparé por lo que hemos hecho por la familia", escribió Suzette en su publicación en su cuenta de la red social, con una foto de una enorme valla publicitaria en la que aparece Christian Marie Serratos, la actriz que le dará vida a Selena en la serie de Netflix, y que promociona el estreno.

"Uno pensaría que recordaría que me dijeron en un montón de reuniones de zoom que los carteles también estarían. Así que conducir a casa y encontrarme con esto fue, wow, un momento genial incluso para mí. Esta serie no es la película, es más. Se trata de nuestra vida y el esfuerzo por llegar allí cuando parecía inalcanzable. Algunos la amarán y otros no, y eso está bien. No será algo nuevo para nosotros, también sucedió con la película cuando salió… y mira cómo es un clásico, más de 20 años después se muestra en todo el mundo, todo el tiempo. Nunca me disculparé por lo que hacemos con nuestra familia", explicó en el largo texto la hermana de Selena.

Agradecimiento a Netflix

En la publicación Suzette dio las gracias Netflix por la oportunidad de contar la historia de Selena a través de la serie, que se estrena este 4 de diciembre con la primera temporada de 10 capítulos, misma cantidad de episodios para la segunda.

"Estoy agradecida por esta enorme plataforma que nos ha dado Netflix. Este tipo de oportunidad no le sucede a los latinos a menudo. Bueno, casi nunca si realmente quieres saber. Ni una temporada… pero dos temporadas sobre una familia de Texas de origen mexicano que trabajó duro y nunca se rindió. ¿Quién puede identificarse con eso? Cada uno de ustedes leyendo esto".

Suzette partió corazones con sus últimas líneas, deseando que Selena estuviera en este momento con su familia: "Todos tenemos sueños y todos tenemos metas y aunque Selena no está aquí, no cambia esta historia. Para mí, inspirar a una persona es ganar. ¡4 de diciembre en Netflix en más de 190 países! Solo desearía que una persona estuviera mirando esto con todos nosotros".