Pedro Pascal es elegido como un 'entertainer' del año tras protagonizar 'The Mandalorian'

El actor Pedro Pascal, reconocido por protagonizar a Din Djarin, 'The Mandalorian', y recordado por sus papeles de Javier Peña en 'Narcos', y Oberyn Martell en 'Juego de Tronos', recibió una importante distinción en el mundo del espectáculo.

La prestigiosa revista Entertainment Weekly eligió al chileno de 45 años como uno de los 'entertainers' del año, y no solo eso, sino que también lo utilizaron como modelo para la portada de la publicación, todo gracias a su excelente interpretación en la serie de Disney+ del universo de Star Wars.

"Un millón de gracias, Entertainment Weekly, por este honor", comentó Pedro Pascal en un post de Instagram, en el que publicó la imagen de la portada de la revista.

Jugando con la trama de 'The Mandalorian', la cuenta oficial de Entertainment Weekly publicó algunas de las fotos que le tomaron al actor, pidiéndole que se quitara el casco, algo que no puede hacer el protagonista de la serie: ¡"Nos gustaría pedirle a 'The Mandalorian' que se quite el casco porque Pedro Pascal merece ser visto!".

El actor le dijo a 'EW' que se siente profundamente agradecido por su trabajo en el universo de Star Wars y destacó la oportunidad que tiene de actuar junto a Baby Yoda. "Es realmente adorable y es muy fascinante verlo", expresó.

Próximo trabajo en 'Wonder Woman 1984'

Mientras brilla en 'The Mandalorian', el próximo trabajo de Pedro Pascal será en la nueva película de la Mujer Maravilla, 'Wonder Woman 1984', por supuesto, protagonizada por la bellísima Gal Gadot.

En la nueva entrega de Wonder Woman, Pascal interpretará al antagonista del largometraje, el villano Maxwell Lord.

"Las ganas que tengo de que ya la vean. Realmente no puedo esperar a que la gente vea esto. 'Wonder Woman 1984' en cines y HBO Max el 25 de diciembre", publicó en un post Pedro Pascal una semana atrás.