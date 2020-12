¡Polémica! The Crown podría hacer más temporadas incluyendo la vida adulta de Harry y Williams

Un nuevo rumor tiene en alerta a los príncipes Harry y Williams y es que tras el éxito obtenido con la cuarta temporada de The Crown se prevee que Peter Morgan finalmente decida extender temporadas y mostrar la vida adulta de los hijos de Diana de Gales. Esta información se coló por las redes sociales y se espera que muy pronto sea confirmada tanto por su creador como por Netflix.

De ser positiva la noticia se generaría aún más polémica, pues ya Harry dio su posición de no permitir que se aborde su vida personal en esta trama en la que la juventud y relación de su madre con el príncipe Carlos ya fue mostrada y ha generado malestar en el Palacio de Buckingham.

The Crown cantidad de temporadas y más detalles de lo que se podría mostrar sobre Harry y Williams

Cuántas temporadas tendrá The Crown es algo que aún no se tiene confirmado, sin embargo, Morgan ya había comentado e incluso está trabajando fuertemente en darle continuidad a la historia de los miembros de la familia real británica hasta una quinta entrega, la duda se ha planteado es sobre si habrá una sexta parte y qué sería lo que se abordaría en ella.

Finding Freedom biógrafo oficial de Harry y Meghan Markle aseguró que Netflix tiene mucho interés en mostrar la vida adulta de los hijos de Diana y Carlos, aún cuando ellos no le han dado el visto bueno a esta historia que ha generado muchas molestias en ellos, porque han sentido que han herido susceptibilidades.

Y aunque Morgan y su equipo de realizadores han hecho énfasis que The Crown no es una serie biográfica, sino que maneja un pequeña parte de la realidad y mucha ficción, ellos mantienen su posición de no quedar en el escarnio público y ahora más que las intimidades de Harry y Meghan están cada vez más presentes en la prensa rosa, y ahora más que su cargo de príncipe ya está perdiendo vigencia dentro de la realeza, luego de que éste renunciara a ello.

