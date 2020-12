'La nena', de Una familia de diez, fascina en playera blanca y falda midi de flecos

Aunque Andrea Torre se ha posicionado como una de las actrices más queridas del país gracias a su impecable interpretación de ‘La nena’ en Una familia de diez, la estrella no solo cosecha seguidores por el mundo con sus incuestionables dotes interpretativas, también lo hace con su auténtico estilo.

La actriz es un verdadero referente de moda que impacta con cada elección de vestuario que lleva y así lo ha hecho sin cesar con los más recientes outfits que ha presumido desde sus redes sociales; sin embargo, todavía hay mucho por aprender de sus apuestas del pasado, donde ha dejado un sinfín de lecciones de moda atemporales.

De hecho, en abril de 2019, la vlogger de moda y maternidad lució sensacional en uno de los estilismos más sencillos de su repertorio e ideal para cualquier estación con el que se superó al mostrar que en cuanto se refiere a moda, menos es más, en especial si hay una pieza central que destaca.

Andrea Torre, de Una familia de diez, luce hermosa en sencilla playera y falda de cuero con flecos

La primavera del año pasado, Andrea dejó a sus miles de seguidores en Instagram más enamorados que de costumbre al compartir un par de postales donde modela un look atemporal perfecto para estar cómodas sin perder lo chic que logró combinando una prenda básica del armario con otra statement.

En aquella ocasión, la madre de tres optó por lucir una hermosa falda midi de cuero color coñac con corte asimétrico, talle alto que realzaba su cintura y flecos a lo largo y en diagonal que le daban un aspecto fresco y hasta una pizca sensual sin perder la elegancia.

La eterna “hija” de la ‘Tía Licha’ en Una familia de diez complementó su distinguida falda de flecos, que curiosamente es una de las piezas en tendencia para el otoño-invierno de este año, con una playera blanca que todas tenemos en el armario, la diferencia es que la suya, de la firma Cécile Maternity, llevaba un mensaje estampado que representa a las fashionistas: “Primero muerta que sencilla”.

Posando orgullosa con su atuendo casual pero estiloso al aire libre, la artista de 41 años remató con un par de zapatillas deportivas en coñac con suela gruesa blanca y coronó con preciosos broches para el cabello hechos a manos de Mandorla con los que alejó su melena de su rostro delicadamente maquillado.

Como era de esperarse, los fans de la también empresaria no tardaron en reaccionar a las instantáneas halagando lo guapa que lucía y el exquisito buen gusto que demostró con este look del que encantó especialmente la falda de flecos, una prenda que desde hace rato se alzó como un must have.

“Amo la falda”, “Tú siempre tan fashion. ¡Me encanta este look!, “Tu falda esta padrísima”, “Me encanta el outfit, te ves hermosa”, “Guapísima”, “Demasiado cool como siempre”, “Me encanta tu falda y tus zapatos”, “Demasiado guapa” y “Tu siempre bella y me encanta cómo vistes”, fueron algunos halagos que recibió al pie de las publicaciones.

Sin embargo, esta no ha sido la única vez que ha apostado por los flecos y ha resultado victoriosa. Apenas un mes después de este outfit, en mayo de 2019, la actriz de Una familia de diez volvió a conquistar usando una falda crema con flequillos concertada con una blusa de cuello alto con mangas sisa y sandalias altas de piel de serpiente, con las que obtuvo un elegante look para una sesión de fotos.

