Te sorprenderás con el cambio que ha tenido "Stevie", uno de los amigos de Malcolm el de en medio

Sin duda, la serie Malcolm el de en medio se ha vuelto inolvidable, sobre todo desde que llegó a Amazon Prime para mostrar a las nuevas generaciones una comedia única, irrepetible y que contó con la participación de innumerables figuras que hoy, con el pasar del tiempo han cambiado no solo su estilo de vida, sino también su apariencia física.

Un ejemplo de ello y que ha sorprendido a los fieles seguidores de esta historia es la drástica transformación que ha tenido "Stevie" uno de los fieles amigos del protagonista quien ahora se muestra más liberal y alejado de las cámaras y el mundo artístico.

Quienes disfrutaron o están apreciando esta comedia seguramente se han enternecido con Stevie, un personaje amable, bondadoso que con su silla de ruedas y atuendo clásico que transmite timidez, dulzura y al mismo tiempo que es inofensivo, se ha convertido en la actualidad en todo lo contrario.

Con largas trenzas al estilo rasta, expansiones en sus orejas, tatuajes y demás accesorios al estilo hippie forman parte de su apariencia que lo hacen lucir irreconocible, tanto que hasta cuando ha lucido rapado aún no hay quien haga la comparación con el tan querido personaje.

Here's my hair last year I cut it off, I'm thinking to cut it off again this week! Mom took this pic not happy!! pic.twitter.com/vqP5HNEb

— Craig Lamar Traylor (@CraigLTraylor) February 17, 2013