¿Encontronazos en la cocina? Esta participante demuestra que no tolera al Chef Herrera en Masterchef México 2020

A medida de que van transcurriendo los capítulos de Masterchef en vivo se va desatando las pasiones, alegrías y hasta rencores entre los participantes y los implacables jueces quienes no ha tenido tapujos al descalificar a quienes no han realizado un platillo prolijo y digno de estar presente en este reality gastronómico. Unos han destacado más que otros, pero quien ya no soporta la presencia del temido chef Adrián Herrera ha sido la participante Adriana.

¡Fuera de la cocina! Nuevos retos se suman en Masterchef México 2020 Este viernes 4 de diciembre los concursantes realizarán pruebas fuera del set del reality y estará ruda la competencia.

Adriana demuestra que no tolera al Chef Herrera en Masterchef en vivo

En el más reciente capítulo de Masterchef en vivo, la participante Adriana estuvo muy enfocada en preparar cada uno de los platillos que eran asignados ante cada reto. De forma minuciosa y muy concentrada ella realizaba cada receta, hasta que fue interrumpida por Herrera quien en compañía del Chef Fernando Stovell se posaron en su puesto de cocina para indagar sobre sus técnicas y procedimientos.

Ella se mostró amable con el bautizado "Chef de la realeza", pero cuando Herrera hizo su intervención plagada de críticas y duros señalamientos ante algunos errores que estaba cometiendo, ella lo ignoró y cuando llegó a contestarle lo hizo de mala manera y con una mirada punzante.

Con esto confirmó que este juez no es de su agrado, ya que no es la primera vez que ella reacciona así ante su presencia. Incluso, en algunos micros que son mostrados durante los retos ella ha manifestado que le parece que sus evaluaciones no son las más correctas y que debe moderar la manera en la que se dirige a los cocineros.

Estos son los favoritos para ganar Masterchef México 2020 Te revelamos los nombres de los participantes que se han destacado hasta ahora en el reality y son candidatos para llegar a la final.

También puedes ver: