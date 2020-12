Shakira revela sexy fotografía de las grabaciones del video de 'Girl Like Me'

Este viernes 4 de diciembre se estrena el video de 'Girl Like Me', la canción de Black Eyed Peas con Shakira, que no perdió la oportunidad para promocionar la producción en las redes sociales.

El miércoles 2 de diciembre, la artista colombiana publicó una fotografía suya durante las grabaciones del videoclip del tema en el que colaboró con el grupo estadounidense, recordado por temas como 'Let's Get it Started' o 'Where is the Love?'

La reveladora foto de Shakira causó revuelo por la sensualidad que muestra en la imagen, algo típico en la cantante. Luce un outfit muy sexy y un look salvaje, lo que siempre la ha caracterizado.

El post de Instagram de 'Shak', que suma casi 2 millones de likes, estuvo acompañado por un mensaje de la cantante de 43 años: "Así que me dicen que buscas una chica como yo".

Los fans de Shakira le enviaron miles de mensajes, comentarios y piropos: "Ya necesito ver este video, tengo tanto esperándolo"; "Increíble"; "Perfecta"; "Estas hermosa Shak, te amamos".

Shakira, además, resposteó una historia en Instagram de Will.I.Am, miembro de Black Eyed Peas, sobre el estreno del video de 'Girl Like Me' este viernes.

Instagram

Éxito de 'Translation'

'Girl Like Me', de Shakira con Black Eyed Peas, es uno de los éxitos del álbum 'Translation' de la agrupación de Estados Unidos. Su disco tiene la particularidad que cuenta con la colaboración de varios artistas latinos, como J Balvin en 'Ritmo'.

En YouTube, la publicación del audio de 'Girl Like Me' en el canal de Black Eyed Peas tiene más de 5 millones de reproducciones. Su video será el segundo de la colombiana en 2020, luego de 'Me gusta' con Anuel AA.