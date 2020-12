TikTok paga: calcula la cantidad de dinero que puedes ganar sin tener miles de seguidores

Vivimos la era de las redes sociales, hay puestos de trabajo que se han creado a partir de la existencia de plataformas como Facebook e Instagram. TikTok es la nueva sensación entre l población joven, y no tan joven, quienes por supuesto le están sacando provecho monetario.

¿Puedes ganarte la vida con la popular aplicación? Sí, pero no es fácil: la plataforma de video viral ofrece ingresos publicitarios limitados a sus creadores, por lo que deberás confiar en publicaciones patrocinadas, mercadería y miles de seguidores antes de poder dejar su trabajo diario.

El dinero que puedes ganar en TikTok sin tener miles de seguidores

En el 2020, los tiktokers ganaron alrededor de un millón anual, estas incluyen a Charli D’Amelio (101,5 millones de seguidores), Michael Le (42,4 millones de seguidores) y Josh Richards (23,4 millones de seguidores).

Censuran a Lucero en TikTok por video que puede resultar peligroso para los niños La actriz y cantante al parecer se pasó de la raya con su contenido en redes sociales

La mayor parte de ese dinero se obtiene a través de las ventas de productos y contenido patrocinado para grandes marcas, en lugar de ingresos publicitarios. De hecho, TikTok solo recientemente comenzó a compartir los ingresos publicitarios a través de su Creator's Fund, para los suscriptores en Estados Unidos, que los creadores de contenido han criticado por no tener fondos suficientes, ya que afirman que generalmente solo proporciona unos pocos dólares por día.

Para la persona común, con algunos cientos de seguidores en su cuenta, puede resultar complicado que alguna marca te patrocine, por lo que debes estar pendiente de las tendencias y crear un video que se haga viral aumentando así tu número de vistas.

La mejor hora para publicar en TikTok y obtener millones de vistas para ganar dinero Acumula millones de vistas y miles de likes en tus posts

También es posible que des tu producto o emprendimiento a conocer. TikTok ha facilitado la venta de merchandising en su sitio con una integración de Teespring lanzada el verano pasado.

En esta sección, según la revista Business Insider, los que más ganan tienden a tener una comunidad sólida de seguidores comprometidos, o tienen videos que se traducen bien en memes, como la estrella de Dreams TikTok, que ha ganado más de 30 mil dólares en ventas de merchandising desde que el video se volvió viral.

Papi Kunno es lapidado con críticas por un video donde se "burla" de si mismo Es uno de los tiktoker más seguidos de México

Así que el truco no está en acumular seguidores, solo en posicionar tus videos en el feed general, el llamado 'for your page' y así lograr la exposición necesaria.

Te recomendamos en video