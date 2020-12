De esta forma recordó A.B Quintanilla a su hermana tras el estreno de Selena: la serie

A pocas horas del estreno de Selena: la serie a través de Netflix, el hermano mayor de la cantante AB Quintanilla celebró de forma muy particular, a través de su cuenta en Instagram, que esta historia ya viera la luz y estuviera disponible para la fiel fanaticada de la estrella de Tex-Mex.

Dos imágenes inéditas en su etapa adolescente fueron reveladas por este hombre que fue pilar en la vida y carrera de la intérprete de "Como la flor". Esto generó cientos de reacciones y "likes".

A.B Quintanilla recordó a su hermana previo al estreno de Selena: la serie

En la fotografía se muestra a Selena siendo apenas una adolescente. Ahí lucía completamente diferente a como la recuerda el mundo, pues en la imagen lleva un cabello corto, ondulado y abundante. En ella hace un gesto muy neutro, sin la famosa sonrisa con la que cautivó a su fanaticada, pues apenas era una niña que estaba conociendo lo que vendría.

Como pie de foto AB Quintanilla escribió: "Selena la serie, 2 am, no se la pierdan". Con esto hizo la invitación al público para que no se pierda esta historia que promete impactar , ya que revelará aspectos nunca antes visto en otras producciones.

Como antesala al estreno AB ya había dado muestras de algunos materiales audiovisuales en los que se puede apreciar a Selena dando sus primeros pasos en lo musical. Esto colmó de nostalgia a los fans quienes ahora tienen los ojos puestos encima de la actriz Christian Serratos para descubrir si su interpretación superará a la ya realizada por Jennifer Lopez en una oportunidad.

