Esta es la actriz que audicionó por un papel y obtuvo otro que le dio la fama en Grey's Anatomy

Cada capítulo de Grey's Anatomy temporada 17 genera emociones y alegrías a los fans quienes quedan más que nunca sorprendidos con las sorpresas y desenlaces, que durante esta entrega, han podido apreciar a través de las pantallas. Es por ello que se esperan inminentes apariciones como la de la actriz Sandra Oh, mejor conocida como Cristina Yang quien recientemente reveló que a pesar de que asistió al casting para audicionar por el papel de Miranda Bailey, luego de ver el guión se inclinó por el dramatismo y naturaleza del personaje que finalmente la catapultó y aún es anhelada por el público.

Fans emocionados porque Izzie Stevens estará de regreso en el capítulo 4 de Grey’s Anatomy ABC lanzó un nuevo teaser con escenas que revelan que otro personaje del pasado regresará.

Sandra Oh audicionó por un papel y obtuvo otro que le dio la fama en Grey's Anatomy: temporada 17

Solo una prueba piloto sirvió para que Oh obtuviera el tan anhelado papel para el que originalmente no fue llamada, sin embargo, su curiosidad por interpretar un rol que transmitiera drama, sarcasmo y al mismo tiempo que tuviera un peso dentro de la trama, la llevaron a obtener el éxito no solo en esta historia, sino también en proyectos como Killing Eve en el que sigue brillando y recibiendo los mejores halagos sobre su inolvidable interpretación.

Tras su interés de ir más allá de la prueba a la que asistió Sandra fue contratada de inmediato para esta historia en la que se destacó de tal forma que muchos esperan verla de vuelta en esta temporada 17 en la que ya Derek Shepherd hizo un regreso triunfal a través de los sueños de su amada Meredith.

Ante esto la actriz no ha confirmado ni negado su participación que seguramente la showrunner Krista Vernoff tiene preparada y mantiene oculta para nuevamente dejar boquiabiertos a los fans de este drama médico que se pone más intenso e interesante que nunca.

