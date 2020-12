Hija de Mariana Levy vive en la calle luego de que Talina Fernández la corriera

Paula Levy, hija de la fallecida actriz Mariana Levy, aseguró que no tiene casa porque su abuela, la también actriz y conductora Talina Fernández, la corrió de donde vivía.

Ahora, la joven de 18 años pidió ayuda a Ana Bárbara, ex esposa de su papá, José María Fernández “El Pirru”, para que la invite a quedarse con ella.

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Paula detalló cómo vive ahora. “No tengo casa. Soy homeless. Vivo donde crashee la noche. Porque nadie me quiere”, aseguró Levy y afirmó que por ahora se está quedando con su tía.

Asimismo, la hermana de María Levy compartió que tiene problemas de insomnio y no puede dejar de fumar, por lo que pidió consejos a sus fans para dejar el cigarro y triunfar en la vida.

La joven no detalló por qué tuvo problemas con Talina Fernández, "La dama del buen decir". “Alguien que quiera venir a abrazarme para que pueda dormir. Porque creo que lo que necesito para dormir es que alguien me abrace. Entonces, quien se rife, yo jalo. […] Pasen tips para desinflamar mis ojos porque lloré hasta que mis ojos quedaron hinchados. Y si de paso me quieren dar tips de cómo vivir esta vida con éxito, se acepta todo”, dice Levy en la grabación.

“Díganle a Ana Bárbara que me invite”, dijo Levy en la transmisión. "Es más, todos lo que están en este live van a ir al último post de Ana Bárbara y todos vamos a comentar así de ‘Invita a Paula a vivir a tu casa’. […] Hagan paro”, expresó.

