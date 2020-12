Jennifer Lopez confirma que es la diva del Bronx al lucir su cuerpazo en unos leggings estampados y un mini top negro

Jennifer Lopez ha confirmado que no aún no ha tenido que recurrir al bótox para rejuvenecer su rostro. La cantante reveló a la revista Elle que a sus 51 años su belleza es natural, pues aunque no tiene nada en contra de esta formula, asegura que prefiere otros cuidados para mantener su piel.

La afirmación la hizo tras lanzar su nueva línea de cuidado para la piel ‘Jlo Beauty’, y publicar una foto en la que se veía con poco maquillaje, aspecto al que sus fans respondieron reiterando su belleza con o sin maquillaje.

Y a ello se suma, el físico que en la actualidad luce con un cuerpo completamente tonificado y mucho mejor que el que lucía en un pasado, con menos años. Lo que confirma que la Diva del Bronx se encuentra en su mejor momento, tanto en lo físico como en su trayectoria profesional, acumulando éxitos en una ascendente carrera que no se detiene ni en los meses de pandemia.

Una nueva película de corte comedia romántica al lado de Maluma, ‘Marry Me’ que se estrenará en el 2021, la grabación de nuevos temas y su línea de belleza es parte de lo que Jennifer Lopez ha creado este año para acumular mayor fortuna a su patrimonio millonario.

La estrella del pop se preparó para una salida y practicar lo que más le apasiona: entrenar. Y lo hizo vistiendo las prendas que la hacen sentir cómoda para realizar su entrenamiento de una forma realmente espectacular, al mostrar sus curvas, publicó el Daily Mail.

Jennifer Lopez se preparaba para ejecutar su rutina y fue vista llegando al gym, luciendo un mini top negro anudado en la parte del abdomen, con mangas largas y atrevido escote en V. Esta sensual pieza dejaba ver sus músculos de acero que la caracterizan en la actualidad.

El pantalón ceñido, diseñado con unas rayas verdes laterales y un estampado a cuadros, mostraba el derriere de la artista muy bien tonificado, con lo que se ha ganado las miradas de millones de fans.

La artista llegó al gym con un iPad y su llamativo portavasos con la marca que patrocina ‘Coach’, con un peinado realizado en una cola de caballo alta, con mechones al frente y unas gafas negras que combinó con una mascarilla del mismo tono, llena de pedrería, además de unos aretes circulares dorados.

