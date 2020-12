Así luce Laura Zapata en la actualidad a 28 años de ser la villana en María Mercedes

Laura Zapata recordó recientemente cómo fue su experiencia al ser la villana en la telenovela María Mercedes, transmitida entre 1992 y 1993 por Televisa, donde interpretó a Malvina Morantes, uno de los papeles más importantes de su carrera artística y que hasta el día de hoy el público recuerda.

Así se veía Laura Zapata como Malvina en María Mercedes hace 28 años

En la entrevista que concedió al canal Tlnovelas, reconoció que fue muy cómodo trabajar con su hermana Thalía en esta telenovela, quien interpretaba a la protagonista llamada María Mercedes: "Fue padrísimo, era muy divertido porque nos teníamos que odiar en escena, y decían corte y nos abrazábamos y nos íbamos a comer por ahí".

Al ser consultada sobre qué le había gustado más de haber grabado María Mercedes, respondió que todo le había encantado: "Fue muy divertido hacer la malvada Malvina", reconoció, entre comentarios de sus fans que le rogaban regresar al mundo de las telenovelas.

"Sí me gustaría (regresar a la actuación) pues me encanta mi profesión y me encanta ser la villana, a mí me gustan muchísimo ser la villana de la historia y con mucho cariño recuerdo a Malvina", enfatizó.

La transformación de Laura Zapata

Hoy en día, Laura Zapata tiene 64 años y es pura modernidad, ya que se unió a la comunidad de TikTok, compartiendo a sus seguidores mensajes motivacionales, siempre mostrándose impecable y coqueta con elaborados peinados y coloridos atuendos.

El bienamado fue uno de los últimos proyectos en los que actuó Laura Zapata, telenovela transmitida en 2017 y donde encarnó a Bruna Mendoza, esta vez no una villana sino una valiente policía que siempre anda en busca hacer justicia.

Del estreno de María Mercedes han transcurrido 28 años, pero Laura Zapata sigue todavía tan vigente hoy en día también gracias a sus impecables actuaciones en Pobre niña rica, Esmeralda, La usurpadora y Rosalinda, consagrándose como una de las grandes antagonistas de telenovelas.

