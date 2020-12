Miley Cyrus luce elegante con short de encaje, medias de malla y abrigo de peluche

Con Midnight Sky en lo más alto de las listas de popularidad, Miley Cyrus ha logrado un regreso triunfal a la música luego de un par de discos de sin mucho éxito. Plastique Hearts recibió reseñas positivas por parte de la crítica, lo que pone a la chica mala de Hollywood de vuelta al tope.

Conocida por sus extravagantes atuendos y una actitud salvaje, Miley ha logrado hacerse de un estilo personal único, motivando a sus fanáticos a ser lo que quieran ser sin pedir permiso a nadie, siempre originales.

VIDEO: Así canta Miley Cyrus el tema ‘Zombie’ de The Cranberries Miley Cyrus logró sorprender a sus seguidores con su interpretación

Con la llegada del 2020, y su lamentable separación de Liam Hemsworth, la también actriz adquirió un look más maduro, refinado y elegante, sin dejar de lado ese toque de irreverencia y rebeldía que la caracteriza.

Miley Cyrus sensual y elegante con mini short de encaje, medias de malla y abrigo de peluche

Captada por lo fotógrafos en Londres, alrededor del 2018, la intérprete de Malibu ya daba muestras de lo que sería su nuevo look elegante.

Miley Cyrus tiene puesto unos mini short de encaje diseñado por Vivienne Westwood, un top negro de satín, medias de malla y un abrigo de piel de peluche. El look all black se le veía muy elegante y sexy a la cantante, quien no perdió ese toque rockero.

Este puede ser imitado por sus fans, se adapta a todo tipo de cuerpo y es ideal para los días de invierno cuando se busca destacar en una reunión de amigos o alguna fiesta familiar decembrina, para verse como una estrella de cine.

Con su nuevo disco en plena promoción, Miley Cyrus se ha dedicado a presentarse en vivo en varios programas de televisión, dejando asombrados a sus detractores con el gran talento que tiene, incluso llegando a hacer covers de famosas canciones como Zombie, superando para muchos la versión original.

