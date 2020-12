Primeras imágenes de "House of the Dragon", la precuela de "Game of Thrones"

La precuela de la exitosa serie de HBO, "Game of Thrones", titulada "House of the Dragon", es uno de los proyectos más ambiciosos en cuanto a series se refiere.

El rodaje de la producción basada en la novela "Fuego y Sangre" de George R.R. Martin empieza en 2021. Este jueves 3 de diciembre se filtraron las primeras imágenes de lo que será "House of the Dragon".

La cuenta oficial de Twitter de "Game of Thrones" publicó dos fotografías conceptuales de cómo lucirán los dragones en la precuela de la ficción original. "Los dragones ya vienen", tuitearon sobre las enormes criaturas de los Targaryen.

Dragons are coming.#HouseoftheDragon begins production in 2021. pic.twitter.com/Bxl763FVdY — Game of Thrones (@GameOfThrones) December 3, 2020

"House of the Dragon" tendrá como directores al propio George R.R. Martin, Ryan J. Condal ("Colony") y Miguel Sapochnik, quien dirigió algunos de los episodios más importantes de "Juego de Tronos". Hasta ahora, solo han confirmado para el elenco a Paddy Considine, quien interpretará al rey Viserys Targaryen.

The Weeknd sorprende con el remix de "Blinding Lights" junto a Rosalía y así reaccionaron sus fans The Weeknd cuenta con la colaboración de Rosalía para la nueva versión del tema

¿De qué va "House of the Dragon"?

"House of the Dragon", precuela de "Game of Thrones", se centra en la casa Targaryen, pero 300 años antes de los hechos narrados en "Juego de Tronos".

"La familia Targaryen escapó de la destrucción de Valyria para asentarse en Rocadragón, desde donde Aegon I conquistó Poniente. Los Targaryen son una de las grandes familias que gobernaron el Feudo Franco de Valyria. Para ganar sus batallas, criaron y entrenaron dragones para combatir, siempre bajo su escudo de un dragón de tres cabezas de gules que arroja llamas", explica la sinopsis.