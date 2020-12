Mira cómo creció 'Sebastián', el hijo de Carmen Villalobos en "Sin senos sí hay paraíso"

Luego del impresionante recibimiento que tuvo la primera temporada de Sin senos sí hay paraíso, la exitosa telenovela de Telemundo volvió a las pantallas un año después de su estreno con una segunda entrega que de nueva cuenta acaparó por completo el gusto del público con las dramáticos sucesos que narraban lo acontecido después de la supuesta trágica muerte de ‘Catalina Santana’.

La segunda parte de la secuela de Sin senos no hay paraíso, basada en la historia original de Gustavo Bolívar, trajo nuevamente a la pantalla a ‘Catalina Marín’, la hija de los inolvidables ‘doña Hilda’ y ‘Albeiro’, pero esta vez sería su hermana mayor, ‘Catalina Santana’, quien no estaba muerta sino escondida y trabajando como agente encubierta de la T.E.A, la que en su inesperado regreso toma las riendas de la trama.

Así luce hoy ‘Sofía’, la hija de Kate del Castillo en "La reina del sur" a sus 15 años La joven hizo su primera aparición en la segunda temporada de la trama.

Si recordamos, en la temporada estrenada en 2017, ‘Catalina, la grande’, interpretada por Carmen Villalobos, hace su retorno triunfal para remover el mundo que dejó en el pasado pero además presentó con ella a la familia que formó durante los años que estuvo “muerta” con el médico ‘Santiago Sanín’, conformada por sus hijos ‘Mariana’ y ‘Sebastián’, quienes se robaron la atención del público.

En esta parte del relato, el reflexivo ‘Sebastián’ terminó por convertirse en uno de los personajes favoritos de los televidentes en gran parte gracias a la impecable actuación del actor que lo encarnó, Johan Esteban Díaz, quien apenas tenía 14 años cuando se sumó al elenco de esta impactante historia.

Aunque Esteban fue sustituido en el papel de ‘Sebastián’ más adelante en la serie derivada de la trama, El final del paraíso, el joven histrión destacó con su trabajo mientras fue parte de la historia y se ganó, además de una gran popularidad, el cariño de los espectadores.

Sin embargo, desde su primera aparición en Sin senos sí hay paraíso hasta la actualidad han pasado ya tres años en los que la prometedora estrella ha crecido para ser todo un guapo joven que sigue picando piedra en el mundo de la actuación y el baile, que tanto le apasionan.

Así se ve hoy ‘Sebastián’, el hijo de Carmen Villalobos en Sin senos sí hay paraíso

En los años tras su participación en Sin senos sí hay paraíso, una telenovela que le otorgó una gran fama y alegrías, Johan Esteban se ha convertido en todo galante jovencito de 17 años que todavía continúa trabajando en el mundo del espectáculo, el cual pretende seguir conquistando con su galanura innata y sus incuestionables dote artísticas.

Luego de su interpretación de ‘Sebastián Sanín’, el actor en ascenso solo se ha sumado al elenco de la serie Alex de todas formas, pero tiene entre sus metas llegar a las “grandes ligas” de la industria del entretenimiento, demostrando tener grandes ambiciones para su futuro en el medio artístico.

"Mi sueño es poder ser un gran actor, hacerme reconocer por mi trabajo, ganarme un galardón y obviamente irme a actuar a las grandes ligas", manifestó el colombiano en una entrevista al programa Más allá del artista, reseñada por People En Español.

Asimismo, a pesar del tiempo que ha pasado desde que actuó en Sin senos sí hay paraíso, sigue recordando su labor en la ficción de la cadena hispana que lo catapultó a la fama como una de las experiencias más especiales en su vida.

"Sin senos sí hay paraíso fue una experiencia muy bonita (en la) que aprendí de muchas personas talentosas, bonitas. Fui como una esponjita absorbiendo de cada uno. El enfrentarme a una producción tan grande fue la mejor experiencia que he podido vivir", aseveró en la mencionada conversación.

Sin embargo, hay algo que lamenta hasta la fecha y es el no haber podido despedirse en persona de sus colegas de elenco, quienes al anunciar la entrada del actor Carlos Báez en su lugar debido a los giros de la trama, lo recordaron con mucho cariño y le enviaron unas emotivas palabras de despedida en redes sociales.

"Sí me dio nostalgia por la salida y más porque no alcancé a despedirme de los actores con los que había estado mucho tiempo, como lo es Roberto Manrique, Carmencita, Stephania, entonces como que sí me sentí un poquito, pero dije: 'La vida da muchas vueltas, de pronto nos encontramos en algún momento’ pero ya yo creo que era mi tiempo y fue lo máximo", concluyó.

Además de destacarse frente a las cámaras, el adolescente es un amante del baile que ha concursado en competencias de salsa. De igual forma, no solo es un modelo para los jóvenes que quieran perseguir sus sueños en el mundo del arte, también es un ejemplo vida pues batalló y superó el cáncer a los 5 años de edad.

“Cuando tenía 5 años me descubrieron un tumor cerebral. Yo llegué a un hospital con mi mamá, porque mi mamá me veía raro, veía que cuando yo me levantaba caminaba como mareado, después me veía que yo usaba solo la mano izquierda, no la derecha, porque pues la derecha me temblaba muchísimo (…). Me hicieron un TAC en mi cerebro. Un médico salió y le dijo a mi mamá que yo tenía un tipo de cáncer en el cerebro”, reveló a un programa colombiano en 2018, según reportó People En Español.

Por fortuna, el tumor era operable aunque la cirugía implicaba asumir varios riesgos. “Yo podía quedar inválido, podía quedar con medio cuerpo paralizado o en coma. Tenía demasiados riesgos”.

Al final, no obstante, Díaz demostró que los “milagros” existen pues despertó de la intervención sin mayores secuelas más que tener menor fuerza en su brazo derecho.

“Le dijeron a mi mamá que me daban 8 días para que yo me despertara. Si no me despertaba en los 8 días quedaba en coma totalmente. Y el Señor es tan misericordioso, tan grande, que yo me desperté a los 20 minutos. Los médicos se sorprendieron y se acercaron a mis papás y les dijeron: ‘yo no creo en los milagros pero esto que acaba de pasar es un milagro”, narró Esteban.

Ahora, el sobreviviente es una gran promesa de la actuación que vive con mucha salud, plenitud y felicidad y se prepara para seguir luchando por sus grandes sueños mientras poco a poco se despide de la adolescencia para adentrarse en los primeros años de la adultez.

También te puede interesar: