Jamie Foxx tantea su regreso a Spider-Man 3

El regreso de Jamie Foxx como Electro en Spider-Man 3 es uno de los aspectos más sorprendentes y prometedores del filme protagonizado por Tom Holland, que también contará con Doctor Strange, ya que supone la inclusión de las realidades alternativas en el Universo Marvel. El propio actor ha hablado de su posible presencia en el filme, avivando con ello el hype para los fans.

En una entrevista con CinemaBlend, Foxx habló sobre si Electro, de alguna forma que no incluirá su tono de piel azul de The Amazing Spider-Man, cruzará su camino con el Spider-Man de Tom Holland, con un comentario lleno de misterio, que en realidad parece volver a confirmar el regreso del villano.

"Tienes toda la razón, no puedo hablar sobre eso. Pero si estoy en ello, sería muy feliz", dijo el actor. Por supuesto, dado el secretismo con el que trabaja Marvel, lo más probable es que Foxx no tenga permiso para confirmar ni desmentir nada sobre su personaje y su incorporación al UCM. Pero son muchos los informen que lo confirman, y llegados a este punto, lo sorprendente es que Electro no estuviese en Spider-Man 3.

La tercera aventura en solitario de Holland como Spider-Man comenzará donde terminó Lejos de Casa, con la identidad secreta del héroe arácnido puesta al descubierto por Mysterio. Esto sin duda traerá graves problemas para nuestro amigo y vecino, que por si fuera poco tendrá que prepararse para el inminente Multiverso que prepara Marvel.

Spider-Man 3, aún sin título oficial, tiene previsto su estreno el 17 de diciembre de 2021.

