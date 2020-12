Mira cómo luce hoy Jorge del Valle de “Pequeños gigantes” a sus 23 años

En julio de 2011 llegó a su final la primera temporada del programa de televisión Pequeños gigantes con el gran triunfo del escuadrón “Los irresistibles”, un equipo conformado por un grupo de carismáticos niños con impresionantes dotes artísticas entre los que destacó Jorge del Valle, un talentoso bailarín.

Mira cómo luce la talentosa Daryna González de “Pequeños gigantes” a sus 18 años La bailarina fue parte del escuadrón ganador en la primera temporada del programa.

Con apenas 13 años, el jovencito originario de Tijuana, Baja California, maravillaba al público semana tras semana bailando al ritmo que le tocara al lado de Daryna González, una pequeñita de 8 años con la que conformó una de las mejores parejas de baile de esta primera entrega.

Y aunque tenía una personalidad muy reservada, sobre la pista Jorge irradiaba energía y supo ganarse el corazón tanto de los jueces como de los espectadores con su gran talento y dulzura.

Captura video

Sin embargo, a nueve años desde que culminaron las transmisiones de la competición conducida por Galilea Montijo, Jorge está transformado en todo un guapo joven que sigue inmerso en el mundo del baile.

Facebook: @Jorgemegabaitt

Así creció Jorge del Valle, bailarín ganador de la primera temporada de Pequeños gigantes

A casi una década de su destacable participación en Pequeños gigantes, Jorge Alejandro del Valle continúa transpirando baile y es que tras su paso por esta producción de Televisa, siguió desarrollando esta faceta.

Inmediatamente luego de finalizar el show, Del Valle fue uno de los sobresalientes jovencitos del concurso que fueron seleccionados para conformar el grupo musical Megabait junto a Hiroshi, Magaby, Daryna, Montserrat y Miguel Ángel; no obstante, tras esta etapa de su vida, se dedicó enteramente a formarse como bailarín, su gran pasión.

Facebook: @Jorgemegabaitt

Ahora, a sus 23 años, Jorge es un bailarín profesional de salsa y bachata que sigue residiendo en Tijuana, lugar desde donde se prepara para participar en numerosas competencias de baile dentro y fuera de México en las que se ha coronado como campeón en el pasado.

Como profesional, Jorge es parte de la Jasso Dance Academy y también forma parte de la nómina de instructores de la Escuela de baile Unidance por lo que no solo se dedica a explotar su talento, también se esfuerza en enseñar a otros sobre esta disciplina artística que tanto reconocimientos y alegrías le ha dado en su vida.

Facebook: @Jorgemegabaitt

Asimismo, aunque durante una etapa de su vida siguió bailando junto a Daryna, desde hace algunos años ambos tomaron caminos separados y hoy en día les va de maravilla ejerciendo por su lado la profesión que tanto aman.

Facebook: @Jorgemegabaitt

Por otro lado, además de prepararse para ser cada día mejor en el baile, Jorge estudió Ingeniería en la universidad y sigue atesorando en su corazón los momentos que vivió en Pequeños gigantes. De hecho, en 2018, compartió una publicación en su página de Facebook donde detalló cómo era su vida en ese momento y recordó con cariño el programa televisivo.

“Hace 7 años me uní a una de las mejores experiencias que la vida me ha puesto en el camino que fue Pequeños gigantes. Disfruté mucho toda mi estancia con muchos niños de distintos estados, con demasiado talento, disfrutando de lo que más me gustaba hacer”, expresó en aquella oportunidad.

“Les platico que hoy en día tengo 20 años, soy muy feliz y tengo muchas aspiraciones en esta vida que espero pueda llegar a cumplir. Actualmente, estudio una ingeniería en la universidad y me sigo preparando en el baile; tengo una familia y una novia que me aman mucho, a quienes les agradezco el apoyo que me otorgan. Gracias a todas las personas que nos apoyaban durante el programa, sin ustedes no hubiéramos llegado a donde llegamos (…)”, concluyó el mensaje.

En su cuenta en Instagram, donde acumula más de 11,000 seguidores, el joven comparte postales sobre su vida actual en Tijuana, las coreografías que ha presentado en competiciones y los viajes que ha hecho a distintos destinos, aparentemente, a concursar.

De igual forma, alardea su galante aspecto en varias instantáneas desde sus ensayos, paseos y otros diversos momentos de su día a día.

Igualmente, Jorge abrió un canal de YouTube donde todavía no ha compartido contenido, pero ya cuenta con más de 200 suscriptores listo para verlo presumir sus incuestionables dotes.

También te puede interesar: