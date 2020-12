Marvel recupera derechos de Daredevil: ¿Cuarta temporada en Disney+ o regreso a la pantalla grande?

Con una campaña en las redes sociales, utilizando el hashtag #SaveDaredevil (salven a Daredevil en español), los fanáticos de Matt Murdock están pidiendo que regrese la serie, que con tres temporadas se ganó el cariño de los fans en Netflix y ahora podría tener paso en Disney+.

El pasado 29 de noviembre se conoció que los derechos del superhéroe volvieron a las manos de Marvel Studios, que ya podrá preparar el regreso de Daredevil a una adaptación live-action. Sin embargo, el deseo de los seguidores de la aclamada serie de tres temporadas en Netflix es que la historia continúe.

La opción del regreso de Daredevil en formato de serie, ya sea continuando la trama reciente o dando inicio a una nueva, sería por Disney+, la plataforma de streaming de The Walt Disney Company, dueña de Marvel.

Hace unos días se filtró el deseo de Marvel Studios de dar prioridad a sus producciones a través de Disney+. Eso le da sentido a la idea de que una hipotética cuarta temporada de Daredevil sea parte del catálogo de la referida plataforma. Además, eso sería una jugada inteligente de la compañía, tomando en cuenta la popularidad tanto del personaje como la del actor que le dio vida, Charlie Cox.

"No aceptaré a nadie más que a Charlie Cox para el UCM. ¡Debe regresar!", "Después de 771 días de un coma inducido a Daredevil por Netflix, vuelve al cuidado de Disney y Marvel. ¡Despierta Matt! Mismo equipo, mismo reparto", "Hola Marvel, ahora que los derechos están de vuelta, ¿podemos traer de regreso a todo el elenco y equipo de Daredevil a la pantalla? Es demasiado sorprendente para archivarlo. Por favor", comentaron en Twitter fanáticos de la serie.

After 771 days of a Netflix induced coma of Daredevil, he’s back in the care of Disney & Marvel. Wake up Matt! Same crew, same cast.#SaveDaredevil pic.twitter.com/62zBGRNxpo

— Vitaminless #SaveDaredevil (@Vitaminlesss) November 29, 2020