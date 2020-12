Los fans están felices con el estreno de Selena la serie, ya que desde el 4 de diciembre estará disponible esta nueva trama que retratará la infancia e inicios de la carrera musical de esta estrella del Tex Mex que aún sigue generando nostalgia entre sus fieles fans que defienden a capa y espada su legado.

Es por ello, que aquí te mostramos los rostros de los actores que le dan vida a cada uno de los personajes más emblemáticos de esta producción dirigida por Hiromi Kamata y escrita por Moisés Zamora.

Fans se desvelan y visten el atuendo de la cantante esperando el estreno de Selena: la serie por el servicio streaming Las redes sociales se colmaron de memes y reacciones ante la espera de esta historia que Netflix tiene disponible este 4 de diciembre.

Estos son los actores que interpretan los personajes de Selena: la serie Netflix

Los ojos de los fieles fans y de los críticos están puestos sobre cada uno de los actores que interpretan a los personajes más característicos en la vida de Selena, por eso, aquí te decimos quiénes son y te mostramos sus rostros, para que así puedas indagar sobre la calidad de su trabajo en esta trama de Netflix.

Christian Serratos es Selena

Esta actriz de actriz de 30 años, posee una trayectoria fructífera dentro de la industria, pues ha participado desde muy joven en diferentes proyectos como: La serie de Nickelodeon Manual de supervivencia escolar de Ned y The Walking Dead en la que interpreta a Rosita Espinosa. Y ahora llega a Selena la serie para mostrar su versatilidad al asumir cada reto.

Noemí González es Suzette Quintanilla

La hermana de selena es interpretada por esta joven que ha tenido participaciones especiales en proyectos estadounidenses como East Los High, The Young and the Restless y The Tax Collector. Su naturalidad le merecieron este papel, además que resulta muy parecida en físico y personalidad a este personaje.

Ricardo Chavira es Abraham Quintanilla Jr.

El padre de Selena es interpretado por este destacado actor de cine, teatro y televisión que se ha hecho famoso por su participación en la serie Desperate Housewives. Además, por ser ganador de dos Premios del Sindicato de Actores (SAG) en la categoría de comedia.

Juan Martínez es A.B Quintanilla

Este joven actor interpreta los primeros años de vida del hermano mayor de Selena quien luego es relevado por Gabriel Chavarría reconocido por su rol dentro de El planeta de los simios: La guerra quien muestra la parte adulta de este personaje que fue emblemático en la vida de la cantante y la agrupación.

Seidy López es Marcella Mora

La madre de Selena también tiene un rol decisivo, pues gran parte de las primeras escenas giran en torno a ella y cómo apoyó a su hija desde sus inicios. Esta actriz es reconocida por su trabajo en la película Mi vida loca y por dirigir su primer trabajo cinematográfico llamado American Born.

Aquí las fotos más sexys de Christian Serratos, la protagonista de Selena: la serie del servicio streaming Te revelamos las imágenes más seductoras de esta actriz que está acaparando la atención de los seguidores de la estrella Tex-Mex.

También puedes ver: