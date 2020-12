The Crown: Este fue el comunicado que emitió el gobierno británico solicitando la inclusión de aviso que explique que es una obra de ficción

Cuando se creía que la polémica había disminuido, surgen nuevas informaciones como reacción del estreno de The Crown temporada 4. Ahora es el gobierno británico quien de forma oficial emitió un comunicado en el que le solicita a Netflix y a su creador, Peter Morgan, que antes de iniciar cada capítulo, incluya un aviso en el que se haga énfasis de que esa historia es una obra de ficción.

Esto sorprendió a los seguidores de esta trama que ahora más que nunca están pegados a las pantallas para descubrir los secretos de esta producción que tanta molestias ha generado en la familia real británica.

¡No era la favorita! Emma Corrin hizo un gran esfuerzo para quedarse con el papel de Diana de Gales en The Crown La actriz reveló que debió aprender muy bien la entonación de Lady Di para lograr una interpretación impecable en esta historia de Netflix.

Comunicado del gobierno británico para The Crown temporada 4

Oliver Downden, secretario de cultura del gobierno británico fue el encargado de anunciar el comunicado. A su criterio, el anuncio debe expresar que pese a que Morgan tomó hechos históricos para el desarrollo de esta producción, debe hacer especial énfasis en qué también hay el desarrollo de mucha ficción en ella.

"Es un trabajo de ficción maravillosamente producido, así que, para empezar, como en otras producciones de televisión, Netflix debería dejar muy claro que tan sólo es eso. Si no es así, temo que una generación de espectadores que no vivió durante estos eventos pueda confundir ficción y realidad", dijo el político en la entrevista publicada en The Mail , portal en el que aprovechó para emitir el comunicado.

Esto levantó inquietud entre la audiencia y a pesar de que la plataforma streaming y Morgan no han emitido ningún tipo de opinión al respecto, el gobierno británico espera que se tome acción ante esto y así evitar más polémicas ya generadas ante las reacciones del Príncipe Carlos quien no está de acuerdo con lo expuesto en esta entrega y entre Harry que no quiere que su vida adulta y presente sea presentada en esta trama.

The Crown: Te revelamos si realmente Diana de Gales patinaba en el Palacio de Kensington Una de las escenas más icónicas de la cuarta temporada de la serie de Netflix muestra a esta mujer muy espontánea sobre ruedas.

También puedes ver: