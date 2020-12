Daniella Álvarez revela que su pie derecho no volverá a funcionar

El pasado mes de mayo, la modelo y ex Miss Colombia, Daniella Álvarez fue sometida a una cirugía para amputarle su pie izquierdo a causa de una isquemia.

Por medio de un video en su cuenta de Instagram, Daniella Álvarez explicó cómo fue el proceso médico al que fue sometida, pues todo comenzó cuando encontró una masa pequeña en su abdomen.

Mucho ha tenido que enfrentar la colombiana, en la cuestión física y emocional, pero siempre ha tomado con buena actitud sus procesos y hasta aprendió a andar en bicicleta con una sola pierna.

A través de sus redes sociales compartió un nuevo mensaje para todos seguidores, en dónde habla sobre el estado de salud de su pierna derecha.

"Mi pie derecho no volverá a funcionar según los resultados médicos", comenzó en el video que compartió en sus redes sociales.

Daniella agregó, "las cosas son como son y no como nos gustarían que fueran. Esta es la realidad de la vida, pero sólo cuando creemos en Dios, tenemos Fe y Esperanza entendemos que todo ocurre para algo. Hoy en día se cual es mi misión de vida y entendí que Dios me está poniendo la tarea un poco más difícil para poder demostrarle a muchas personas, que con lo que tenemos es más que suficiente para lograr lo que nos proponemos".

A pesar del diagnóstico poco alentador, mantiene una actitud positiva y ese mensaje es el que busca dar a sus seguidores y a las personas que pasan por una situación como la de ella.

"Estoy feliz y tranquila porque todos los días cuando me levanto decido sentirme así, porque estoy segura de mis capacidades y sé que voy a volver a caminar, bailar y hacer deportes porque para Dios no hay nada imposible y Él nunca me abandona. Seguiré en mis rehabilitaciones junto a las personas que dan todos los días lo mejor de sí para ayudarme", finalizó.

Ex Miss Colombia pierde su pie izquierdo por isquemia La modelo y presentadora afirmó que tomó la decisión de tener una prótesis a un pie que no funciona

