Esposa de Will Smith debutará en Netflix con una emocionante historia sobre una madre soltera

La esposa del reconocido actor Will Smith, Jada Pinkett Smith, ha sido noticia en este 2020, especialmente luego de la confesión frente al intérprete de haberle sido infiel.

A pesar de ello, la pareja sigue unida, y luego de superar varios problemas, la actriz está en un punto importante en su carrera en el mundo del espectáculo.

Jada Pinkett Smith llegará a Netflix con una película basada en hechos reales. Se trata de 'Redd Zone', una cinta en la que la esposa de Will Smith interpretará a Tia Magee, una madre soltera.

En 'Redd Zone', producida por Westbrook Studios, Tia Magee ayudará a sus hijos y a sus compañeros de un equipo de fútbol americano a superar el cruel asesinato de uno de los integrantes del plantel, Dominic Redd.

Jada Pinkett Smith is coming to Netflix!

In REDD ZONE — a Westbrook-produced film based on a true story — Pinkett Smith will play a single mother who helps her son's high school football team heal after the murder of their best friend, Dominic Redd. pic.twitter.com/YICiNFU23b

— NetflixFilm (@NetflixFilm) December 1, 2020