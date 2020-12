Mórbido Film Fest trae lo mejor del horror y un festejo por Gremlins

Para todos los seguidores del cine de terror, ya está lista lo que será la edición de Mórbido Film Fest, que se realizará del 10 al 13 de diciembre en la Ciudad de México.

Contará con tres estrenos mundiales de películas mexicanas: Animales humanos, Juega conmigo y Expira; además festejará los 30 años de Gremlins de Joe Dante.

La treceava edición en un modelo híbrido, es decir, tendrá funciones presenciales, así como por streaming, lo que permitirá que personas del interior del país puedan disfrutar este año del festival.

"La edición navideña de este año de Mórbido, está cargada de regalos cinematográficos para todos los amantes del buen cine de género, locas animaciones, documentales, películas que han estado en grandes festivales como Berlín, Venecia, Sundance, Rotterdam películas navideñas clásicas, tres estrenos mundiales de cine mexicano y dos grandes invitados, Joe Dante y Alex De la Iglesia”, comentó el director del Mórbido Film Fest, Pablo Guisa Koestinger.

Joe Dante dará un mensaje con respecto a los 30 años de Gremlins 2: The New Batch y Alex de la Iglesia presentará El día de la bestia.

La nueva bebida energética con ingredientes de origen natural que prende tu día

Mórbido Film Fest, agradece a la Embajada de Austria a través del Foro Cultural de Austria por su apoyo para la proyección del largometraje The Trouble with Being Born dirigido por Sandra Wollner.





Publicidad





Cintas mexicanas

Dentro de la Selección Oficial Latinoamericana habrá películas mexicanas: Animales humanos del director Lex Ortega con las actuaciones de Adriana Louvier, Antonio de la Vega, Néstor Rodolfo, Aroa Gimeno y Camila Núñez; Expira del director Leopoldo Laborde con las actuaciones de Mario Zaragoza, Gabriela Carrillo y Enrique Arrizón. Finalmente Juega Conmigo de Adrián García Bogliano con las actuaciones de Liz Dieppa, Emilio Beltrán Ulrich Valery Sais y Erick Israel Consuelo.

Navidad pandémica

Gremlins 2: The New Batch

The Nightmare before Christmas

El día de la bestia

Black Christmas

¿Dónde verlo?

Las sedes de Mórbido Film Fest para este año son Cinépolis Diana, Cinépolis Klic y Autocinema Coyote. El programa completo en: https://www.morbidofest.com/

Es importante mencionar que por restricciones sanitarias, las funciones en Cinépolis Diana están limitadas a 40 personas por función y que los horarios pueden cambiar de último momento dependiendo de las disposiciones del Gobierno.

Por otra parte, los títulos que estarán en la plataforma de Cinépolis Klic, tienen un número limitado de reproducciones.

Suga reapareció de manera especial con BTS El integrante de la banda de K-pop sigue recuperándose de la operación en el hombro, pero sorprendió a sus seguidores durante unos premios en Asia.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: